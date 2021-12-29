«Новые люди» занялись судьбой сквера на улице Марии Поливановой

С депутатом встретились больше 100 жителей района Очаково-Матвеевское. Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди".

О своей инициативе Сангаджи Тарбаев сообщил 28 декабря 2021 года на встрече с жителями района Очаково-Матвеевское. В этот предновогодний вечер у праздничной ёлки в центре сквера собралось больше ста человек. Впрочем, пришли они не из праздного любопытства, да и депутат пришел не для того, чтобы озвучить свою инициативу.

Причиной встречи стала тревожная ситуация, которая сложилась вокруг сквера. Здесь вместо кленов, ясеней и лип может появиться автомобильный тоннель, который по планам проектировщиков должен соединить расположенные по разные стороны железнодорожных путей улицы Марии Поливановой и Вокзальную. Считается, что он разгрузит транспортные потоки, плотность которых будет расти из-за строительства большого жилого квартала на территории бывшей промзоны в Очаково-Матвеевском.

Строительство тоннеля было утверждено в рамках проекта планировки территории по адресу проезд Стройкомбината, вл.1, а сквер на улице Марии Поливановой был исключен из состава природных и озелененных территорий Западного административного округа. Электронные общественные обсуждения проводились в мае 2021 года, однако многие жители района про них не слышали.

- О том, что здесь собираются строить тоннель, я узнала случайно. 3 декабря в местной газете «На Западе Москвы» была опубликована маленькая заметка о том, что тоннель решит транспортную проблему. На мой взгляд, тоннель однозначно не нужен, потому что недавно в 750 метрах отсюда построили эстакаду – продолжение хорды, и появилось легкое, удобное автомобильное сообщение, - рассказывает местная жительница Елена Быкова, - Возможности транспортного сообщения есть, но дело даже не в этом. Сквер - единственное общественное пространство в шаговой доступности для жителей большей части района. Здесь всегда многолюдно. Посмотрите сами: сколько на детской площадке мам с детьми даже сейчас, в мороз, вечером!

Настоящим центром притяжения сквер стал после реконструкции, которая была проведена в 2015 году. Здесь регулярно проводятся культурные и массовые мероприятия, концерты, под Новый год управа района в центре сквера устанавливает ёлку.

В 2022 году благоустройство сквера планировалось продолжить в рамках программы «Мой район»: на проект благоустройства уже потрачено около 2 млн. рублей.

Узнав о том, что эти планы могут не сбыться, Елена Быкова решила бороться за сохранение сквера. Всего за несколько дней вокруг нее сплотилась группа таких же неравнодушных, как и она, москвичей. И за три недели они собрали около 2,3 тысяч подписей жителей района, которые выступают против строительства тоннеля в этом месте.

Их поддержали «Новые люди».

Во встрече приняли участие Данил Махницкий (слева), Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев (в центре) и заместитель секретаря московского отделения партии «Новые люди» Андрей Самойлов. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

- Я живу в Москве 21 год, здесь растут мои дети. И я очень хорошо знаю, как важны для москвичей такие рекреационные пространства, где можно проводить время всей семьей.

Поэтому я, как депутат Госдумы, занялся этой проблемой, чтобы выстроить конструктивный диалог жителей с городскими властями по этой проблеме, и придти к такому решению, которое устроит всех, - сказал Сангаджи Тарбаев, -Вместе с инициативной группой мы будем выступать за то, чтобы сквер не просто остался, а стал культурно-историческим объектом. Мы начинаем готовить пакет документов в правительство Москвы по вопросу установки в сквере памятника женщинам-снайперам - Марии Поливановой и Наташе Ковшовой, именами которых здесь названы улицы.

Кстати, на встречу с Сангаджи Тарбаевым пришла ученица 10-го класса школы №14 Екатерина Завьялова. Она - победительница всероссийской олимпиады «Не прервется связь поколений» в номинации «Памятник героям».

-Моя работа была посвящена установке в нашем сквере памятника Наташе Ковшовой и Марии Поливановой. Проект согласован и утвержден департаментом науки и образования Москвы. Я очень хочу, чтобы он был реализован, и очень верю, что сквер будет сохранен, - сказала Екатерина Завьялова.