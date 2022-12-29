Зеленский с правительством решили устроить украинцам холодомор вместе с голодомором? Фото: REUTERS

Знаменитый рецепт: "Если нет хлеба, пусть едят пирожные", - принадлежащий, как говорят, казненной впоследствии супруге французского короля, как оказалось, совершенно неприменим для нынешней Украины. Украинские хлебопеки и кондитеры практически одновременно заявили, что их продукция в ближайшее время очень сильно подорожает, а некоторые компании и вовсе предупредили об остановке своих производств.

Самые массовые сорта хлеба, пользующиеся популярностью у населения, по словам хлебопеков, подорожают до 40 гривен в розницу за буханку хлеба. Это более 100 рублей. Президент «Всеукраинской ассоциации пекарей», директор ООО «КИЕВ ХЛЕБ» Юрий Дученко на пресс-конференции в Киеве сообщил, что на все обращения к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию, хлебопеки не получили никакого ответа. И теперь вынуждены одномоментно поднять цены на 30%.

Еще хуже обстоит дело у кондитеров. Президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк заявил, что продукция кондитерской промышленности уже подорожала на 25-30%, а в ближайшее время цены подскочат еще на 10-15%. От уже новых достигнутых уровней.

Но не только у хлебопеков м кондитеров проблемы. Молокозаводы объявили о грядущем закрытии своих производств. И, буквально в последние часы, директор ассоциации "Союз птицеводов" Украины Сергей Карпенко заявил, что производители птицы вынуждены либо кардинально поднимать цены на свою продукцию, либо готовить свои заводы и фабрики к закрытию и сворачивать производство.

- Если мы повысим цены, а их нужно повышать на 20-30%, то они станут неподъемными, заявил Карпенко. Мало того, они просто не выдержат конкуренции с аналогичной продукцией из России, Белоруссии, Польши и других стран.

У всех у них одна и та же причина для ближайших действий, которые объявляются, словно под гребенку – резко выросшие, буквально неподъемные тарифы на газ. Молокозаводы просят установить их в пределах 32 тысячи гривен за тысячу кубометров. Кондитеры и хлебопеки говорят о диапазоне в 27-30 тысяч. Это примерно от 77 до 86 тысяч рублей. А сейчас они покупают этот газ по 60 тысяч гривен за тысячу кубов, то есть по 170 тысяч рублей. С начала года газ на Украине для предприятий вздорожал более чем в 10 раз. По ситуации уже на сегодня в 10 раз взлетели и цены на хлеб. И это не преувеличение, помню, как в 2015-м гигантская пышная пшеничная паляница стоила каких-то 5 гривен. И это в ДНР, где цены были повыше украинских.

Цены запредельные, но, судя по всему, и они не предел. И даже сейчас, когда на бирже в Европе стоимость газа снизилась до 1100 долларов (те самые 30 с небольшим тысяч гривен) за тысячу кубов, именно на Украине газ вздорожал до 3300 долларов. Хлебопеки уже предупредили, что и даже по таким ценам население сталкивается с перебоями поставок хлеба. Но правительство страны не предпринимает никаких шагов для выправления ситуации, хотя могло бы либо субсидировать производство хлеба, либо стабилизировать стоимость газа, заключив контракт на прямые поставки с тем же "Газпромом". Если учесть, что, как сказала Юлия Тимошенко, в Незалежной одна за другой останавливаются теплоэлектростанции, и жители часами сидят без света под предлогом ремонта электросетей, то похоже, что Киев решил во что бы то ни стало устроить для населения холодомор вместе с голодомором, зато под патриотические скакалки и угрозы России.

Потрясающий результат для страны, позиционирующей себя если не всемирной, то уж, как минимум, европейской житницей. Продовольственный импорт Украины такими темпами перекроет экспорт с лихвой.

Нет сомнений, что именно за это стоял и скакал Майдан.