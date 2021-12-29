МегаФон создал виртуального Уинстона Черчилля для интервью РБК

Виртуальный Черчилль работает на основе сиамских нейросетей и архитектуры BERT. РБК, для которого и создавался цифровой двойник, уже опубликовало интервью с британским политиком. В материале оцифрованная версия политика обсуждает экономику и политику, рассуждает о проблеме сокращения потребления. Бот Черчилля также дает наставления молодежи и говорит о космических путешествиях на Луну, Венеру и Марс.

По мнению разработчиков, представленная ими технология может лечь в основу нового формата поиска в сети, а ввод запроса в поисковой строке и подборка ссылок – вчерашний день. В будущем именно боты будут обрабатывать поисковые запросы, отбирать релевантные результаты и формировать из них единый связный текст. По сути, мы будем получать готовый ответ, как если бы спросили живого человека.

Технологии на основе нейросетей МегаФон уже сегодня использует в решениях для бизнеса, например, в сервисе «Цифровой юрист». Достаточно ввести исходные данные, и бот обрабатывает их, дополняет информацией из корпоративной базы поставщиков и в результате выдает готовый черновик нужного документа. Итого, на подготовку типового договора уходит пара минут вместо получаса.