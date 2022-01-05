Стихи российских политиков: Улюкаев творит, как обухом по голове, а строчки Маркелова просто скучные

Колония, где отбывает срок экс-министр Улюкаев, только отточила его поэтический дар. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Окончание. Часть 1.

Мы выбрали девять стихотворений политиков XX - XXI вв. и предложили молодым поэтам, студентам школы Creative Writting School их прокомментировать. В прошлом выпуске шла речь о виршах Сталина, Брежнева, Андропова и Лукьянова, а сейчас еще одна порция рифмованных строк.

5. Это что-то из тридцатых?

Владислав Сурков не только умелый политтехнолог, но и даровитый литератор. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС

Время угрюмое.

Кончились праздники.

Мир и покой. Мир и покой.

Ломятся в дверь.

Это черные всадники.

Это за мной, это за мной.

Поздно, не скрыться.

Не стоит в смятении

Дуть на свечу.

Выйду, ни звуком не выдам

волнения.

Не закричу.

Пусть меня гонят сквозь город

простуженный

И через мост,

Прямо туда,

где метелью разбуженный

Старый погост.

Буду бежать, без оглядки,

без отдыха,

Только быстрей,

только быстрей.

Слышу в аккордах

морозного воздуха

Топот коней, топот коней.

В прошлом останутся

домики, садики,

Мир тишины, миф тишины.

Белые улицы, черные всадники,

Зимние сны, зимние сны.

КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ

Этот опус заслужил похвалы за технику: «Очень техничное и изящное». Респектов удостоился «ни на что не похожий» ритмический рисунок, образованный разностопным дактилем.

В том, что стихотворение написано рукой профессионала, не усомнился никто. «Автор искушенный, высокообразованный и явно принадлежащий к высшему эшелону власти». Только какого периода?

- Черные всадники - это, похоже, черные воронки. Значит, написано в конце тридцатых либо в начале сороковых, - предположил поэт Александр Шенец.

- «Время угрюмое. Кончились праздники...» - кажется, что это смутное революционное время. А вот что означают «черные всадники»? Может, с царской семьей связано? - возразила слушательница Татьяна Ульрих.

- Думаю, это Троцкий, Луначарский или Эфрос, - заключила поэтесса Фаина Колодная.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Автор стихотворения - государственный деятель Владислав Сурков. Как известно, Сурков вообще незаурядный человек: увлекается симфонической музыкой, пишет прозу и стихи. Проза публиковалась в журнале «Русский пионер», правда, под псевдонимом. Из поэтических опусов наиболее известны его тексты к альбому «Полуострова» группы «Агата Кристи».

6. Техничное, но циничное

Меняю первородство

на чечевичную похлёбку

И бабу, у которой

я не первый.

Требования

к похлёбке: едкая,

к бабе - ё...кая

И желательно

не полная стерва.

С подлинным верно.

КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ

Стихотворение студенты отметили как одно из самых мастерских и в то же время самых циничных. Мужская часть аудитории оценила: «Видно, что написал жесткий и стойкий человек, находящийся в очень непростых условиях».

А вот девушки пожаловались: «Как таковой поэзии мало. Оно слишком обухом и грубое».

Насчет автора немного поспорили. Сначала думали, что Лимонов, а потом вспомнили Улюкаева. Подборки экс-министра часто публиковал ведущий литературный журнал «Знамя», и поэты с ним знакомы.

НА САМОМ ДЕЛЕ

И действительно, перед нами стихотворение посаженного за взятки главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. В свое время, когда Улюкаева только задержали, журналисты нашли его стихи и попытались найти ругательную критику на них. Но не нашли. Критики отметили, что стихотворения интересны и неплохи. Улюкаев опирается на Пастернака, Бродского и Мандельштама. Его стихи звучат несколько старомодно, но между строк улюкаевских стихов можно многое узнать о ситуации с рублем. А от того, что это писал министр, ценность написанного только вырастает. Ведь, когда читаешь строчки «Мы шли к отеческим гробам, а тут - бедлам», крайне важно, кто это сказал - Саша с Уралмаша или важная птица, да еще облеченная властью.

7. «Какая-то скукотень»

Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов публично декламировал свои вирши подчиненным. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Вчерашний вечер коротая

с заботами наедине,

Печалью сердце разрывая

в раздумьях о грядущем дне.

А день расписан

на минуты,

атаки на мои редуты,

Дожди со снегом

проливные,

как прежде,

боли головные,

Зимой убитые

дороги,

лежат как трупы

ледяные,

Летают разговоры

злые.

И ждут команду «фас»

бульдоги

Найти на дне реки иголку

И снова вой стального волка.

КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ

Автора подняли на ха-ха и назвали слабым звеном в подборке. Поэзия в этих строчках и не ночевала.

«Очень скучное». «Дурацкие рифмы: проливные - головные - ледяные», штампы вроде «печалью сердца разрывая», какой-то «проливной снег».

Поэты отметили, что лирический герой не вызывает никакой симпатии и предстает лжецом.

«Человек, у которого «день расписан на минуты», не может «коротать вечер» за писанием стихов». «Какое-то двуличное впечатление о герое складывается, будто человек говорит одно, а делает другое». «А в чем выражается его деятельность? Он просто рассуждает о дорогах и дождях?» «Очень странно. Что-то в стиле «Утром мажу бутерброд - сразу мысль, а как народ».

- Это, наверное, какой-то очень уверенный в себе региональный чиновник, - заключили критики.

НА САМОМ ДЕЛЕ

И снова бинго. Автор - бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов, получивший 13 лет лагерей за взятки. Поэтических талантов Маркелов никогда не скрывал и обожал зачитывать опусы собственного сочинения во время встреч с жителями.

Горожане мужественно терпели пытки скверными стихами и даже аплодировали. Правда, посадку губера-поэта отметили демонстрацией с воздушными шариками.

8. «Написал очень циничный, но талантливый лингвист»

Некоторые стихи Сергея Лаврова публиковались в журналах, к тому же он написал гимн МГИМО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И не сор из избы, и не рок

на пути.

И не сор, и не рок -

просто сорок.

Уберите гробы, дайте в драку

пройти

И слезами не портите порох.

КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ

«Жесткие мужские стихи». «И не сор, и не рок - просто сорок... - хорошо автор со словами играет». «Это тот политик, кто хорошо знает язык, возможно, лингвист», - сразу вычислили студенты. В нем больше от ума, чем от сердца, та же герметичность и цинизм. Видно, что автор стихотворения знает цену словам и не привык распространяться о себе. Но в отличие от Улюкаева здесь нет технических изъянов, что говорит о строгости автора к себе.

Когда определяли автора, прозвучала экзотическая версия - Борис Березовский.

«Скорее Лавров», - догадались критики.

НА САМОМ ДЕЛЕ

Стихотворение действительно принадлежит министру иностранных дел Сергею Лаврову. Язык Сергей Лавров и правда знает хорошо, и не один: как минимум владеет еще английским, французским и сингальским. Дипломаты-поэты встречались в истории нашего государства (вспомним Грибоедова), но судить, кто лучше, не беремся. Лавров написал гимн МГИМО, выпускником которого является, но к себе относится строго, во всяком случае, сборники не публиковал. Отдельные стихотворения выходили в журнале «Русский пионер» и в коллективном сборнике МГИМО.

9. «Это дедушкин пробормот»

Евгений Примаков в отличие от памятных записок и меморандумов писал стихи в основном в стол... Фото: Сергей СУББОТИН/РИА Новости

Остановись, прислушайся -

Жизнь рядом бьет ключом.

Не к случаю от случая,

Не в темень кирпичом.

Остановись, послушай тех,

Кто рядом песнь поет

О том, как падал мягкий снег,

О счастье быть вдвоем.

Без дерганья, без критики,

Нацеленной под дых,

Без подлостей политики,

Без мерзостей интриг.

Всем этим

мы накушались

И наигрались всласть.

Годами дурью мучались,

Той, что зовется «власть».

Давай подольше проживем

Без шишек, синяков,

Грибов корзину соберем,

Подышим глубоко.

Пойдем к друзьям на огонек -

Там рады нам всегда.

Никто не спустит вслед

курок,

Согреет тамада.

К сердцам протянет

легкий мост

Из добрых, теплых слов,

Витиеватый скажет тост

За дружбу и любовь.

Неужто и отсюда нам

Захочется назад

В людскую толчею, бедлам,

В мир окриков, команд.

Но если так произойдет,

Грош ломаный цена

Мне и тебе, а может, рок

Нам всё испить до дна?

КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ

Эти стихи критики назвали «бардовской песней» из восьмидесятых. Очень непритязательные и слабые в техническом отношении, зато душевные. В стихотворении собрано все, за что ругают поэтов. Это и неточная и глагольная рифма вроде «рок - произойдет». Это и негодные для поэзии слова вроде «накушались». Это и обилие песенных клише вроде «легкий мост», «испить до дна» и так называемых втычек, то есть коротких слов, которые сливаются в одно и рождают причудливые словоформы вроде «послушай тех» или непроизносимой строчки: «Жизнь рядом бьет ключом».

Текст скорее не исполнялся как стихотворение, а пелся в узком дружеском кругу: ведь песня прощает технические огрехи.

- Скорее всего, автор и лирический герой очень близки друг другу, - отметили критики. - Это дедушка, уставший от работы, любящий поговорить подолгу и ни о чем и не претендующий на звание высокого поэта.

В качестве возможных вариантов прозвучала фамилия Ельцин. Потом критики обратили внимание на странную рифму «под дых - интриг». Если автор рифмует таким образом, значит, твердое «г» он произносит как фрикативное, южное «хэ».

Из этой версии родился вариант - Горбачев.

НА САМОМ ДЕЛЕ

И здесь с характеристиками все точно, кроме Ельцина и Горбачева. Автором текста выступил Евгений Примаков, глава СВР и премьер-министр. Политик писал стихи довольно давно, но на публику их не выносил. Поэзия была нужна Примакову «для личного пользования».

Это стихотворение скорее неудачное. У политика есть и более сильные тексты, особенно те, что посвящены доктору, впоследствии - его жене.

Свои стихотворения Евгений Максимович никогда не публиковал, но существует изданный друзьями диск «Что на душе», состоящий из шести песен Примакова, которые поют Кобзон и Вахтанг Кикабидзе.

ВЫВОДЫ

В целом молодые поэты Creative Writing School высоко оценили творчество наших политиков. Не средневековые китайцы, но и не позор-позор-позор, за исключением поэзии Маркелова, которую лучше людям не показывать.

В тройку самых сильных авторов, по мнению поэтов, вошли Улюкаев, Лавров и Лукьянов. К недостаткам этой поэзии можно отнести то, что она больше от головы, чем от сердца.

Но и здесь стихотворения политиков продемонстрировали общую поэтическую картину. В техничных стихотворениях мало сердца и личности автора. В душевных и личных вроде примаковских - мало техники. Соединить и то и другое удалось, как ни странно, Брежневу и Суркову. Обоих авторов роднят восточная витиеватость и стремление к стилизации. Правда, если выбирать лучшего, то здесь все решается в пользу Суркова. Его и можно назвать победителем нашего импровизированного конкурса на звание лучшего поэта-политика.

Попутно поэты отметили, что пребывание за колючей проволокой существенно улучшает качество стихов. Определенно лучше стал писать отсидевший Лукьянов, приобрели отточенность стихи Улюкаева и даже на творчестве не особенно одаренного Маркелова «каторга» сказалась положительно. Не так давно чиновник обратился из тюрьмы к Владимиру Путину. В тексте его «поэмы» говорится, что Маркелова подставили враги. Поэзия по-прежнему не фонтан, но творческий рост налицо и разительно отличается от вирш, писанных Маркеловым на воле. Вообще-то Достоевский любил советовать начинающим авторам: «Вам бы, голубчик, на каторгу». Видимо, совет актуален и по сей день. И не только для прозаиков.