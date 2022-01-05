Стихи российских политиков: Улюкаев творит, как обухом по голове, а строчки Маркелова просто скучные

Колония, где отбывает срок экс-министр Улюкаев, только отточила его поэтический дар.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Окончание. Часть 1.
Мы выбрали девять стихотворений политиков XX - XXI вв. и предложили молодым поэтам, студентам школы Creative Writting School их прокомментировать. В прошлом выпуске шла речь о виршах Сталина, Брежнева, Андропова и Лукьянова, а сейчас еще одна порция рифмованных строк.
Владислав Сурков не только умелый политтехнолог, но и даровитый литератор. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС
Время угрюмое.
Кончились праздники.
Мир и покой. Мир и покой.
Ломятся в дверь.
Это черные всадники.
Это за мной, это за мной.
Поздно, не скрыться.
Не стоит в смятении
Дуть на свечу.
Выйду, ни звуком не выдам
волнения.
Не закричу.
Пусть меня гонят сквозь город
простуженный
И через мост,
Прямо туда,
где метелью разбуженный
Старый погост.
Буду бежать, без оглядки,
без отдыха,
Только быстрей,
только быстрей.
Слышу в аккордах
морозного воздуха
Топот коней, топот коней.
В прошлом останутся
домики, садики,
Мир тишины, миф тишины.
Белые улицы, черные всадники,
Зимние сны, зимние сны.
КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ
Этот опус заслужил похвалы за технику: «Очень техничное и изящное». Респектов удостоился «ни на что не похожий» ритмический рисунок, образованный разностопным дактилем.
В том, что стихотворение написано рукой профессионала, не усомнился никто. «Автор искушенный, высокообразованный и явно принадлежащий к высшему эшелону власти». Только какого периода?
- Черные всадники - это, похоже, черные воронки. Значит, написано в конце тридцатых либо в начале сороковых, - предположил поэт Александр Шенец.
- «Время угрюмое. Кончились праздники...» - кажется, что это смутное революционное время. А вот что означают «черные всадники»? Может, с царской семьей связано? - возразила слушательница Татьяна Ульрих.
- Думаю, это Троцкий, Луначарский или Эфрос, - заключила поэтесса Фаина Колодная.
НА САМОМ ДЕЛЕ
Автор стихотворения - государственный деятель Владислав Сурков. Как известно, Сурков вообще незаурядный человек: увлекается симфонической музыкой, пишет прозу и стихи. Проза публиковалась в журнале «Русский пионер», правда, под псевдонимом. Из поэтических опусов наиболее известны его тексты к альбому «Полуострова» группы «Агата Кристи».
Меняю первородство
на чечевичную похлёбку
И бабу, у которой
я не первый.
Требования
к похлёбке: едкая,
к бабе - ё...кая
И желательно
не полная стерва.
С подлинным верно.
КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ
Стихотворение студенты отметили как одно из самых мастерских и в то же время самых циничных. Мужская часть аудитории оценила: «Видно, что написал жесткий и стойкий человек, находящийся в очень непростых условиях».
А вот девушки пожаловались: «Как таковой поэзии мало. Оно слишком обухом и грубое».
Насчет автора немного поспорили. Сначала думали, что Лимонов, а потом вспомнили Улюкаева. Подборки экс-министра часто публиковал ведущий литературный журнал «Знамя», и поэты с ним знакомы.
НА САМОМ ДЕЛЕ
И действительно, перед нами стихотворение посаженного за взятки главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. В свое время, когда Улюкаева только задержали, журналисты нашли его стихи и попытались найти ругательную критику на них. Но не нашли. Критики отметили, что стихотворения интересны и неплохи. Улюкаев опирается на Пастернака, Бродского и Мандельштама. Его стихи звучат несколько старомодно, но между строк улюкаевских стихов можно многое узнать о ситуации с рублем. А от того, что это писал министр, ценность написанного только вырастает. Ведь, когда читаешь строчки «Мы шли к отеческим гробам, а тут - бедлам», крайне важно, кто это сказал - Саша с Уралмаша или важная птица, да еще облеченная властью.
Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов публично декламировал свои вирши подчиненным. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС
Вчерашний вечер коротая
с заботами наедине,
Печалью сердце разрывая
в раздумьях о грядущем дне.
А день расписан
на минуты,
атаки на мои редуты,
Дожди со снегом
проливные,
как прежде,
боли головные,
Зимой убитые
дороги,
лежат как трупы
ледяные,
Летают разговоры
злые.
И ждут команду «фас»
бульдоги
Найти на дне реки иголку
И снова вой стального волка.
КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ
Автора подняли на ха-ха и назвали слабым звеном в подборке. Поэзия в этих строчках и не ночевала.
«Очень скучное». «Дурацкие рифмы: проливные - головные - ледяные», штампы вроде «печалью сердца разрывая», какой-то «проливной снег».
Поэты отметили, что лирический герой не вызывает никакой симпатии и предстает лжецом.
«Человек, у которого «день расписан на минуты», не может «коротать вечер» за писанием стихов». «Какое-то двуличное впечатление о герое складывается, будто человек говорит одно, а делает другое». «А в чем выражается его деятельность? Он просто рассуждает о дорогах и дождях?» «Очень странно. Что-то в стиле «Утром мажу бутерброд - сразу мысль, а как народ».
- Это, наверное, какой-то очень уверенный в себе региональный чиновник, - заключили критики.
НА САМОМ ДЕЛЕ
И снова бинго. Автор - бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов, получивший 13 лет лагерей за взятки. Поэтических талантов Маркелов никогда не скрывал и обожал зачитывать опусы собственного сочинения во время встреч с жителями.
Горожане мужественно терпели пытки скверными стихами и даже аплодировали. Правда, посадку губера-поэта отметили демонстрацией с воздушными шариками.
Некоторые стихи Сергея Лаврова публиковались в журналах, к тому же он написал гимн МГИМО.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
И не сор из избы, и не рок
на пути.
И не сор, и не рок -
просто сорок.
Уберите гробы, дайте в драку
пройти
И слезами не портите порох.
КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ
«Жесткие мужские стихи». «И не сор, и не рок - просто сорок... - хорошо автор со словами играет». «Это тот политик, кто хорошо знает язык, возможно, лингвист», - сразу вычислили студенты. В нем больше от ума, чем от сердца, та же герметичность и цинизм. Видно, что автор стихотворения знает цену словам и не привык распространяться о себе. Но в отличие от Улюкаева здесь нет технических изъянов, что говорит о строгости автора к себе.
Когда определяли автора, прозвучала экзотическая версия - Борис Березовский.
«Скорее Лавров», - догадались критики.
НА САМОМ ДЕЛЕ
Стихотворение действительно принадлежит министру иностранных дел Сергею Лаврову. Язык Сергей Лавров и правда знает хорошо, и не один: как минимум владеет еще английским, французским и сингальским. Дипломаты-поэты встречались в истории нашего государства (вспомним Грибоедова), но судить, кто лучше, не беремся. Лавров написал гимн МГИМО, выпускником которого является, но к себе относится строго, во всяком случае, сборники не публиковал. Отдельные стихотворения выходили в журнале «Русский пионер» и в коллективном сборнике МГИМО.
Евгений Примаков в отличие от памятных записок и меморандумов писал стихи в основном в стол... Фото: Сергей СУББОТИН/РИА Новости
Остановись, прислушайся -
Жизнь рядом бьет ключом.
Не к случаю от случая,
Не в темень кирпичом.
Остановись, послушай тех,
Кто рядом песнь поет
О том, как падал мягкий снег,
О счастье быть вдвоем.
Без дерганья, без критики,
Нацеленной под дых,
Без подлостей политики,
Без мерзостей интриг.
Всем этим
мы накушались
И наигрались всласть.
Годами дурью мучались,
Той, что зовется «власть».
Давай подольше проживем
Без шишек, синяков,
Грибов корзину соберем,
Подышим глубоко.
Пойдем к друзьям на огонек -
Там рады нам всегда.
Никто не спустит вслед
курок,
Согреет тамада.
К сердцам протянет
легкий мост
Из добрых, теплых слов,
Витиеватый скажет тост
За дружбу и любовь.
Неужто и отсюда нам
Захочется назад
В людскую толчею, бедлам,
В мир окриков, команд.
Но если так произойдет,
Грош ломаный цена
Мне и тебе, а может, рок
Нам всё испить до дна?
КОММЕНТАРИИ СТУДЕНТОВ
Эти стихи критики назвали «бардовской песней» из восьмидесятых. Очень непритязательные и слабые в техническом отношении, зато душевные. В стихотворении собрано все, за что ругают поэтов. Это и неточная и глагольная рифма вроде «рок - произойдет». Это и негодные для поэзии слова вроде «накушались». Это и обилие песенных клише вроде «легкий мост», «испить до дна» и так называемых втычек, то есть коротких слов, которые сливаются в одно и рождают причудливые словоформы вроде «послушай тех» или непроизносимой строчки: «Жизнь рядом бьет ключом».
Текст скорее не исполнялся как стихотворение, а пелся в узком дружеском кругу: ведь песня прощает технические огрехи.
- Скорее всего, автор и лирический герой очень близки друг другу, - отметили критики. - Это дедушка, уставший от работы, любящий поговорить подолгу и ни о чем и не претендующий на звание высокого поэта.
В качестве возможных вариантов прозвучала фамилия Ельцин. Потом критики обратили внимание на странную рифму «под дых - интриг». Если автор рифмует таким образом, значит, твердое «г» он произносит как фрикативное, южное «хэ».
Из этой версии родился вариант - Горбачев.
НА САМОМ ДЕЛЕ
И здесь с характеристиками все точно, кроме Ельцина и Горбачева. Автором текста выступил Евгений Примаков, глава СВР и премьер-министр. Политик писал стихи довольно давно, но на публику их не выносил. Поэзия была нужна Примакову «для личного пользования».
Это стихотворение скорее неудачное. У политика есть и более сильные тексты, особенно те, что посвящены доктору, впоследствии - его жене.
Свои стихотворения Евгений Максимович никогда не публиковал, но существует изданный друзьями диск «Что на душе», состоящий из шести песен Примакова, которые поют Кобзон и Вахтанг Кикабидзе.
ВЫВОДЫ
В целом молодые поэты Creative Writing School высоко оценили творчество наших политиков. Не средневековые китайцы, но и не позор-позор-позор, за исключением поэзии Маркелова, которую лучше людям не показывать.
В тройку самых сильных авторов, по мнению поэтов, вошли Улюкаев, Лавров и Лукьянов. К недостаткам этой поэзии можно отнести то, что она больше от головы, чем от сердца.
Но и здесь стихотворения политиков продемонстрировали общую поэтическую картину. В техничных стихотворениях мало сердца и личности автора. В душевных и личных вроде примаковских - мало техники. Соединить и то и другое удалось, как ни странно, Брежневу и Суркову. Обоих авторов роднят восточная витиеватость и стремление к стилизации. Правда, если выбирать лучшего, то здесь все решается в пользу Суркова. Его и можно назвать победителем нашего импровизированного конкурса на звание лучшего поэта-политика.
Попутно поэты отметили, что пребывание за колючей проволокой существенно улучшает качество стихов. Определенно лучше стал писать отсидевший Лукьянов, приобрели отточенность стихи Улюкаева и даже на творчестве не особенно одаренного Маркелова «каторга» сказалась положительно. Не так давно чиновник обратился из тюрьмы к Владимиру Путину. В тексте его «поэмы» говорится, что Маркелова подставили враги. Поэзия по-прежнему не фонтан, но творческий рост налицо и разительно отличается от вирш, писанных Маркеловым на воле. Вообще-то Достоевский любил советовать начинающим авторам: «Вам бы, голубчик, на каторгу». Видимо, совет актуален и по сей день. И не только для прозаиков.