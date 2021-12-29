Золотов: бронированные "Тигры" Росгвардии, как символ наступающего года - на страже Отчизны

Бойцы Морского отряда Росгвардии посмотрев видеообращение генерала армии к Новому году нырнули на дно Байкала, где нарядили новогоднюю елку.

Директор Росгвардии Виктор Золотов в поздравлении к личному составу заверил, что бронированные "Тигры" войск национальной гвардии, как и символ наступающего года, будут всегда стоять на страже Отчизны.

- Несмотря на праздник, от Калининграда до Чукотки военнослужащие и сотрудники ведомства несут непростую вахту, сохраняя под надежной защитой ядерные и химические объекты, оберегая покой сограждан в населенных пунктах, выполняя ответственные задачи по борьбе с терроризмом и преступностью, - отметил Золотов в своем поздравлении.

Главнокомандующий выразил признательность подчиненным за "безупречную службу, профессионализм и беззаветную преданность выбранному делу".

Бойцы Морского отряда Росгвардии посмотрев видеообращение генерала армии к Новому году нырнули на дно Байкала, где нарядили новогоднюю елку.

Деды морозы специального назначения во время тактико-специального задания вынесли украшенную лесную красавицу из воды на берег, где их встречали дети. Они также поздравили россиян с наступающим Новым годом.

СПРАВКА "КП"

На уникальной учебной базе Морского отряда Росгвардии на озере Байкал проходят подготовку водолазы и морские специалисты различных специальностей из воинских частей и подразделений ведомства со всей страны. В 2021 году в отряде подготовлено 400 специалистов.

Морской отряд надежно обеспечивает безопасность акватории озера Байкал. Моряки ведомства участвуют в выполнении задач по сохранению ценнейших водных биоресурсов, а также пресечению браконьерства в рамках межведомственных оперативно-профилактических мероприятий "Путина" и "Нерест".