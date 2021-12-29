Нам нужен Мемориал, а не клуб пропагандистов

Этому клубу пропагандистов борьбы с плохой Россией пора домой. В Халифат, в Польшу, в граждански мотивированный батальон - куда именно, это их дело Фото: REUTERS

Странное дело. Мемориал - самую главную организацию в России, отвечавшую за национальную память - ликвидировал суд. И ликвидировал при полном равнодушии той самой нации, коллективной памятью которой Мемориал занимался.

Небольшая, сплоченная группа поддержки, конечно, кричит в соцсетях, но за ее пределами - ничего, никого.

Почему так?

Россия, ты одурела, не так ли?

Давайте поговорим о Мемориале.

Я начал с самого простого - пошел к ним на сайт. Но не на тот сайт, где опубликованы списки казненных большевиками, а на другой - тот, где рассказано, чем они занимаются здесь и сейчас.

Прежде всего я проверил главное: тот ареал их активности, который они сами себе выбрали. Это "горячие точки", как они пишут, по всему бывшему СССР. Мы, пишут они, работали в Южной Осетии, Карабахе etc. Очень хорошо.

Подумал. Набрал в строчке поиска: СЕНЦОВ. Получил ссылки на 600 с лишним публикаций разных лет. Почитал что-то о мужестве и героизме Сенцова.

Еще подумал. Набрал: ОДЕССА 2 МАЯ. Получил ноль ссылок на публикации.

Набрал в строчке поиска: ДОМ ПРОФСОЮЗОВ. Получил ноль ссылок на публикации, только случайные совпадения слов.

Ясно-понятно.

На всякий случай набрал еще в поиске: ХИЗБ УТ-ТАХРИР (исламистская организация, запрещена в России). О сторонниках создания Халифата, запрещенных даже в мусульманских странах, Мемориал публиковал что-нибудь - три с лишним тысячи раз. Они - пострадавшие от плохой России.

Ладно.

Пошел смотреть их доклад, сделанный семь лет назад, когда они поехали в места разгоравшейся войны.

Прочитал буквально там следующее (это пишет глава Мемориала Ян Рачинский):

"Милиция Донецкой области дезорганизована и не готова выполнять приказы о решительных действиях против кого-либо, она предпочитает бездействовать, считая подобную тактику в создавшейся ситуации наименее опасной для себя.

В этих условиях МВД и МО Украины приступили к формированию новых подразделений из числа граждански мотивированных людей, желающих защитить целостность страны. Так формируются батальоны «Днепр», «Азов» и т.п.

Однако в условиях гражданского конфликта на Востоке Украины бойцам этих наспех созданных структур неизбежно приходится сталкиваться с противостоянием со стороны невооруженной, но при этом агрессивной массы гражданских лиц. При этом выясняется, что бойцы не готовы к такому противостоянию. В ходе краткой подготовки они не успели получить достаточных навыков, как правило, они плохо экипированы (во время событий в Мариуполе 9 мая бойцы «Азова» даже не были одеты в форму), не имеют необходимых спецсредств".

Понимаю.

И кое-что еще понимаю.

Память о людях, ставших жертвами большевизма и коммунистического терроризма, да и просто государственного безумия 1917-1953 года - это драгоценность.

Это наше страшное и святое прошлое, с которым мы не можем ничего сделать - спасти, поменять, и уж тем более забыть, - а можем только одно: доверить его хранение тем, кому дорога родина и национальная память.

Кому бы вы доверили коробку с семейными документами и фотографиями, каким-то чудом уцелевшими в кошмарах последнего столетия?

Тому, кто вас ненавидит? Тому, кто всегда - повторяю, всегда, никаких исключений, - становится на сторону ваших врагов, ваших военных противников?

Если прошлое России находится в руках сообщества, которое ненавидит настоящее России, предпочитая кого угодно, но только против нее, - бывшую Ичкерию, Грузию, Прибалтику, Польшу, батальон "Азов", халифатчиков из Тахрира, и в упор не видит самое жестокое преступление, совершенное против русских в двадцать первом веке, ну просто нет его, да и все, ноль результатов в строчке поиска, - то не пора ли забрать у них украденную ценность и вернуть ее законным владельцам?

Нам, естественно, нужен Мемориал.

Мемориал всем замученным и несправедливо обвиненным в двадцатом веке - от пристава Крылова, погибшего самым первым на Знаменской площади в Петербурге, и до последней неведомой нам жертвы дальних лагерей.

А с ними - и тем, кто страдал позже, от убитых и изгнанных "ичкерийцами" - и до тех сожженных второго мая, на кого у Рачинского и компании не нашлось ни одного слова.

Но его создание - это дело самой России и русского народа, и у меня почему-то нет сомнения в том, что оно осуществится.

Ну а этот клуб пропагандистов борьбы с плохой Россией - ему пора домой.

В Халифат, в Польшу, в граждански мотивированный батальон - куда именно, это их дело.

Туда, где жива их собственная национальная память.

И дверь за собой закройте, спасибо.