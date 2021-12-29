Опубликована расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума

Расширенная деловая программа Российского инвестиционного форума – 2022 опубликована на официальном сайте: rusinvestforum.org. Форум пройдет 17–19 февраля 2022 года на федеральной территории «Сириус». Ключевая тема – «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».

«Треки деловой программы Форума соответствуют тематикам пяти национальных целей развития, достижение которых во многом зависит от эффективности работы субъектов Российской Федерации. Экспертные дискуссии направлены на выработку практических предложений, поиск новых эффективных путей взаимодействия бизнеса и власти, презентации лучших инвестиционных проектов регионов», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков.

- Российский инвестиционный форум – знаковая площадка для презентации лучших инициатив, которые реализуются на уровне субъектов России. Часть проектов, которые будут представлены на форуме, были отобраны вице-премьерами в рамках института кураторства федеральных округов. Наиболее эффективные практики, реализация которых напрямую способствует достижению национальных целей, должны быть масштабированы на другие регионы, – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Оргкомитета Российского инвестиционного форума Дмитрий Чернышенко.

В рамках трека «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» состоятся сессии, посвященные актуальным вопросам демографической политики, безбарьерной среды, развития здравоохранения, а также борьбы с пандемией.

Тематический трек «Возможности для самореализации и развития талантов» включает в себя сессии «Кадры будущего», «Креативные индустрии как основа новой региональной экономики», «В поисках инвестиций: молодежь и стартовый капитал» и другие. В рамках экспертной сессии «Институты развития как инструмент достижения национальных целей развития» участники обсудят ход реформы институтов развития, которая проводится с целью оптимизации работы и повышения эффективности, а также оценят вклад институтов в достижение национальных целей развития.

Третий тематический блок деловой программы Форума – «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» – охватывает широкий круг вопросов поддержки бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов, развития предпринимательства. Эксперты дискуссии «Региональный инвестиционный стандарт 2.0» представят первые результаты внедрения одноименного проекта в пилотных регионах. В основе нового регионального стандарта лежат лучшие практики работы субъектов с инвесторами, сгруппированные так, чтобы все регионы соответствовали минимальному набору требований для привлечения инвестора.

Трек деловой программы «Комфортная и безопасная среда для жизни» включает в себя 9 экспертных сессий: «ESG-трансформация бизнеса», «Низкоуглеродная экономика: следующие шаги», «Влияние пандемии на городское развитие», «Инвестиции в человека и культуру», «Экономика совместного использования как элемент благоприятной городской среды» и другие. Представители Сахалинской области поделятся планами реализации эксперимента по созданию первой в России системы торговли углеродными единицами. Регион проведет инвентаризацию выбросов и поглощений парниковых газов, установит квоты выбросов и введет широкую углеродную отчетность. Углеродной нейтральности в регионе должны добиться уже к 2025 году.

Пятый тематический блок – «Цифровая трансформация», в его рамках запланированы экспертные дискуссии по искусственному интеллекту, цифровой зрелости, кибербезопасности. Участники сессий обсудят, как привлечь и развить технологические стартапы, роль регионов в построении национальной инновационной системы, вопросы этики и доверия в цифровой среде.

В стартовый день Российского инвестиционного форума, 16 февраля, состоятся форумы - «Здоровое общество», «Креативный Бизнес», «Молодежного предпринимательства», а также специальная юношеская секция – «Точка Юниор». Деловые программы мероприятий сфокусированы на достижении ключевых показателей национальных целей, определенных Президентом России на период до 2030 года.