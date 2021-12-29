В предпоследний день уходящего года президенты России и США поговорят по телефону

30 декабря президенты России и США поговорят по телефону Фото: REUTERS

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн подтвердила, что завтра, 30 декабря президенты России и США поговорят по телефону.

В сообщении Совета говорится, что президент Байден «намерен обсудить ряд тем, включая предстоящие американо-российские дипломатические переговоры».

Также в Вашингтоне сообщили, что администрация Байдена «продолжает вести широкие консультации с европейскими союзниками и партнерами с целью скоординированной выработки общего подхода» к проблематике взаимоотношений Запада с Россией.

Известно, что Байден уже провел серию консультаций с европейскими лидерами, а другие высокопоставленные представители американской администрации – с руководством НАТО, Европейского союза и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее было подтверждено, что уже 10 января стартуют российско-американские переговоры, касающиеся гарантий безопасности России. Свои требования и предложения Россия опубликовала в открытом доступе, исключая таким образом их двоякое толкование.