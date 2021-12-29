Дочь Анастасии Заворотнюк вызвала грандиозный скандал

Пока актриса мучается от глиобластомы, ее наследница ни в чем себе не отказывает

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк купается в роскоши. Анна много путешествует, останавливается в фешенебельных отелях. Девушка активно демонстрирует публике свою красивую жизнь. Однако на днях красавица попала в скандал.

Дочь Анастасии Заворотнюк, которой три года назад диагностировали глиобластому, опоздала на рейс из Санкт-Петербурга. Однако виноватой себя Анна не чувствует. Напротив, она закатила истерику в аэропорту, а потом стала возмущаться в блоге, что ее не хотели пускать с огромным чемоданом в самолет.

Изначально фигуристая шатенка собиралась вернуться в Москву на поезде, однако планы изменились. Вместе с друзьями дочь актрисы взяла билеты на самолет. Но опоздала на регистрацию. Багаж Анна сдать не смогла.

При посадке в самолет с чемоданом Заворотнюк возникли проблемы. Он не подходил под параметры ручной клади, поэтому экипаж отказался пускать модницу на борт. Целых 40 минут Заворотнюк пыталась уговорить представителей авиакомпании пойти на уступки, но получила отказ.

"При входе в самолет к нам выскочила неадекватная женщина, которая общалась так, будто она вчера вышла из тюрьмы. Если перевести на нормальный язык то, что она сказала, то речь шла о том, что с таким багажом нельзя зайти в самолет", - поведала Анна.

Заворотнюк возмутилась до глубины души: "Нас же пустили на рейс изначально!". По ее словам, сотрудница авиакомпании предложила девушке лететь следующим рейсом. "Из-за нас задержали самолет, но мы договорились, что чемодан сдадут в багажное отделение", - добавила инстаблогерша.

Однако на этом злоключения девушки не закончились. Прождав три часа в столичном аэропорту, дочь актрисы так и не увидела свой багаж. Ей сказали, что его доставят только на следующий день. Анна очень переживает за содержимое чемодана. Там осталось много дорогих брендовых вещей.

Меж тем блогер после душещипательной истории столкнулась с гневной реакцией фолловеров. "Не надо опаздывать, курицы, и потом делать людям мозги", - возмутились пользователи соцсетей.