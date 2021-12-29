Заслужили дорогой отдых: Милохин, Утяшева и Тодоренко улетели греться на курорты

Даня Милохин улетел на курорт без фигуристки Медведевой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Большая часть звезд улетит из Москвы на курорты после 31 декабря. В новогоднюю ночь у артистов самые высокие гонорары в году на частных вечеринках у богачей, в дорогих ресторанах и на других коммерческих площадках. Но есть звезды, которые закончили все дела до 30 декабря и укатили за границу. Рассказываем на каких курортах провожают 2021-й год наши артисты.

Телеведущая и блогер 31-летняя Регина Тодоренко с сыном 3-летним Михаилом последнюю неделю провела в ОАЭ. В Дубай Регина-путешественница прилетела с большой компанией. Звезда организовала отдых семье брата и родителям, которые живут в Одессе. Жила семья в отличном отеле, Регина для всех организовала насыщенную программу: аттракционы, пляж, прогулки на Expo Dubai. Но отдых закончится накануне нового года. Тодоренко делится эмоциями: «Когда я встречаюсь с родителями, братом и его семьей - это фонтан радости, счастья, любви! Но когда очередная история заканчивается, становится очень грустно, потому что мы не знаем, когда сможем увидеться снова. Много есть на то причин - не буду вдаваться в подробности. Берегите друг друга, любите, звоните своим любимым и близким чаще! Всем крепчайшего здоровья и с наступающим!»

Регина Тодоренко загорела в ОАЭ. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На берегу Персидского залива сейчас тепло: температура воздуха +26 градусов, воды +25. Поэтому купались и взрослые, и дети. Сын Тодоренко Миша Топалов в надувном поясе тоже плавал со взрослыми.

Блогер и певец 20-летний Даня Милохин тоже в ОАЭ. У Милохина год был ударным – новые треки, большое количество рекламных контрактов, ролики, съемки и участие в «Ледниковом периоде». Все выпуски ледового шоу уже отсняли (финал покажут 8 января), поэтому звезда телепроекта отдыхает, откатав все обязательства по контракту. Отдыхает Даня Милохин с товарищем – тоже блогером, а не с фигуристкой Евгенией Медведевой. Роман Милохину и Медведевой приписали, благодаря их дружескому флирту – подобное поведение было выгодно для привлечения интереса к шоу и привлечения внимания рекламодателей. Сработало! Теперь Даня и Женя вдвоем рекламируют крупные бренды.

Отдыхает Милохин весел о – парк аттракционов, бассейн, пляж, рестораны.

Певица и ведущая телешоу «Дом-2» 44-летняя Ольга Орлова уже в Аргентине, а оттуда летит в Атарктиду. Вот такой медовый месяц у Ольги с мужем и компанией друзей. Орлова второй день ходит по экскурсиям: «Сутки в дороге, но это того стоит. Буэнос-Айрес встретил очень теплой погодой и вкусной едой!» Побывала на местном старинном кладбище, на мосту влюбленных, в парках и ресторанах. Артистка так объяснила фото у железного цветка: «Это новый символ города, ему 30 лет и раньше он открывался и закрывался, искал направление солнца. А потом он сломался, а средств не выделяют, чтобы его отремонтировать». Но уже через пару дней Ольга будет в Антарктиде – она подготовилась основательно, везет чемоданы с очень теплыми вещами.

Ольга Орлова пока в Аргентине, а скоро будет в Антарктиде Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Телеведущая 56-летняя Екатерина Андреева сегодня приехала в Швейцарию. Внутри страны звезда ТВ предпочитает передвигаться на поезде. Так она добралась до пятизвездочного отеля Resort Bad Ragaz, который расположен в Восточной Швейцарии, в предгорьях Альп – примерно в часе езды от Цюриха. Фишка отеля - термальный спа-центр со старинным бассейном, спортивным бассейном, бассейном в саду и саунами с термальной водой из близлежащего ущелья Тамина. На территории курортного отеля есть собственный термальный источник и ресторан, у которого пять звезд Мишлен. Андреева уже успела окунуться в местный бассейн и осталась довольна: «Волшебные воды Бад-Рагаца. Пенная нега, пузырчатые флюиды, свет бирюзы и золота». Сутки в этом отеле стоят от 30 тыс. руб.

Екатерина Андреева нежится в воде из термального источника Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса 43-летняя Любовь Толкалина отдыхает в Италии. Толкалина в Венеции уже была весной и вновь приехала. Любовь много бродит и посещает известные туристические места: «Сейчас - зимой здесь снова толпы туристов, в воздухе промозглость и стынь. Осыпавшаяся со стен штукатурка, светящиеся под водой зеленые замшелые ступени, уходящие в глубину и темень каналов, нескончаемый тихий плеск воды о стены, крики гондольеров и мосты, мосточки, мостики. О здешних красотах написаны тома книг и путеводителей. Мне ли тягаться? Но промолчать о венецианских церквях я не в силах. Вasilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari с полотнами Тициана и его гробнице, Chiesa di San Giovanni in Bragora где крестили Вивальди «Антонио Вивальди (1678-1741) по прозванию «Рыжий Поп» родился в Венеции. Он был священником, композитором и виртуозным скрипачом…»

Любовь Толкалина в Венеции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса 36-летняя Светлана Иванова улетела на Мальдивы. Иванова c двумя дочками отдыхает на Атолле Баа – загорают, купаются, путешествуют на яхте. На Мальдивах сейчас температура воздуха +30, воды +29. Иванова уже похвалилась коллегам фото – начала загорать.

Светлана Иванова сделала фото младшей дочери Миры на яхте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гимнастка и телеведущая 36-летняя Ляйсан Утяшева с детьми улетела в ОАЭ. Ляйсан уже показала фото – солнце ее любит: за день на курорте все лицо в веснушках.