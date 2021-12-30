Евгений Миронов раскрыл правду о своей драке в театре Фото: кадр из фильма

Евгений Миронов внезапно оказался в центре скандала. По слухам, актер якобы стал участником драки в Театре Наций. Светские хроникеры, услышав сплетни, буквально оборвали народному артисту телефон в надежде выяснить подробности потасовки.

Евгений Миронов возмущен до глубины души. Злопыхатели без стеснений сообщили, что актер и еще двое мужчин учинили потасовку. "Это фейк, это фейк", - цитирует звезду Пятый канал.

От иных подробностей артист отказался и продолжать разговор не пожелал. Вероятно, его сильно разозлили сплетни.

Отметим, Миронов более десяти лет стоит у руля Театра Наций. Актер не только снимается в кино, но и успешно играет в спектаклях. Во время очередной постановки с именитым артистом произошел несчастный случай.

По ходу действия ему все время приходилось перешагивать через металлические балки, трубы и преодолевать прочие препятствия. Однажды Миронов не заметил декорацию, сильно ударился головой и получил тяжелейшую травму прямо во время представления. На несколько секунд он потерял сознание.

Ему повезло, что на нем был парик, иначе последствия могли быть очень серьезными. "Я ударился головой о декорации так сильно, что если бы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил. Пришлось отменить следующий спектакль", - откровенничал он.