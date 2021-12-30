«Я психанула»: Кристина Асмус после нервного срыва забрала дочку и уехала из России

Кристина Асмус. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус в Инстаграме сообщила поклонникам, что улетела из России. Причем ее отъезд, похоже, стал неожиданностью не только для подписчиков, но и для нее самой. Кристина призналась, что дошла до крайней точки. Она настолько устала от работы, что сгоряча купила билеты на самолет, забрала дочку и уехала на отдых, даже не успев забронировать номер в отеле. В качестве места для отпуска Асмус выбрала Арабские Эмираты.

- Я не отдыхала 2 года. Выходных не было столько же, - написала Кристина на своей странице в соцсети. - На днях ехала после капельницы в машине и страшно опаздывала на свой спектакль. Приезд писал уже после начала спектакля, а метро в моём районе не водится. Да и сил на него не было. Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. ДДорого я так понервничала. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация к слову «выходной».

Подписчики в комментариях желают актрисе хорошего отдыха и шутят:

- Кристина если вас заставляют работать в таком режиме , а не это ваш собственный выбор, моргните в строис три раза.

Актриса внезапно улетела на отдых в Дубай. Фото: Инстаграм.

Поклонники уже не раз интересовались у звезды, что заставляет ее рабоать в таком бешеном ритме. Ну не тотальное же безденежье! Бывший муж Кристины, звезда «Камеди Клаб» Гарик Харламов после развода оставил ей шикарный дом, в котором она живет вместе с дочкой Настей и платит алименты. У актрисы есть помощница по хозяйству и няня для дочки. Однако актриса, как одинокая мать, в основном все-таки рассчитывает на собственные силы и не надеется только на алименты от экс-супруга.

- Адский ноябрь у нас был… Не писала об этом, потому что много всего навалилось, - призналась Кристина неделей ранее. - Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребёнком и её кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жёсткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… Плюс осложнения у меня начались. Столько скорых мы в жизни не вызывали. И антибиотиков море. Впервые из-за меня несколько спектаклей отменили. И впервые я не выписывалась из больниц раньше и не рвалась до конца больничного никуда… Хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец. Короче, не буду всего описывать. Просто… Вакцинируйтесь, друзья. Болеть - очень и очень больно.

Когда одна из подписчиц поинтересовалась, почему актриса не советует «иммунитет свой поддерживать, высыпаться и не злоупотреблять резервами собственного здоровья в попытках заработать все деньги мира», Кристина написала ей развернутый ответ. Актриса объяснила, почему так много снимается. Ее основная работа – в театре, где ее месячная ставка составляет чуть больше 21 тысячи рублей.

- Советую. Еще как! Но также напишу, что вы не знаете, как все устроено и в моей жизни в том числе. Так что не надо. А насчет денег в приоритете особенно забавно, учитывая основное место работы - театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц, - сообщила она.

Кристина умудряется совмещать плотный рабочий график с воспитанием дочки, пытаясь быть для Насти идеальной мамой. На днях она с юмором рассказала, как дочка поздно вечером прислала ей сообщение с просьбой накупить подарков для учителей и одноклассников, чтобы утром все это подарить. В итоге Кристина поехала в круглосуточный торговый центр, где до четырех утра выбирала и упаковывала подарки для детей и педагогов.

«А утром на съемку», - сообщила она, сделав грустное селфи на фоне магазина.