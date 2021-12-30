Экс-губернатора Нью-Йорка не будут судить за «нежелательные поцелуи»

Бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Фото: REUTERS

В офисе окружного прокурора нью-йоркского округа Вестчестер заявили, что не будут предъявлять обвинений по двум эпизодам «нежелательных поцелуев» бывшему губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Вместе с тем, в прокуратуре подтвердили, что располагают доказательствами вины Куомо в указанных противоправных действиях.

В первом случае губернатор поцеловал женщину-полицейского, которая была занята в обеспечении безопасности одного из мероприятий. Куомо спросил охранницу, можно ли ее поцеловать, на что та согласилась, «переживая за свою работу». После этого губернатор чмокнул ее в щеку.

Во втором случае Куомо без разрешения поцеловал в щеку одну из женщин при встрече, хотя она, по ее словам, не была готова к такой форме приветствия.

– Несмотря на то, что обвинения и свидетели заслуживают доверия, и поведение Куомо вызывает беспокойство, мы не можем предъявить уголовное обвинение. Мы продолжаем признавать смелость женщин и свидетелей, которые сотрудничали с правоохранительными органами, и готовы продолжать поддерживать их и всех пострадавших, – заявили в офисе прокурора.

Кроме того, там отметили, что исключение из обвинения двух эпизодов вовсе не означает окончание расследования домогательств со стороны экс-губернатора, передает CNN.

64-летний демократ Эндрю Куомо занимал должность губернатора штата Нью-Йорк более 10 лет – с января 2011 года по август 2021 года. Летом этого года он подал в отставку спустя две недели после начала официального расследования генпрокуратурой штата обвинений в сексуальном домогательстве, выдвинутых рядом женщин, преимущественно – его бывших подчиненных.