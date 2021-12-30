Илон Маск назвал имя возможного создателя биткоина

Американский математик Ник Сабо, которого Маск считает создателем Биткойна. Фото: YouTube

Богатейший человек мира, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что создателем биткоина может быть американский математик Ник Сабо, разработавший принципы первой цифровой валюты, которая так никогда и не появилась.

Принципы децентрализованной цифровой валюты, которую сам изобретатель назвал Bit Gold, американский ученый, выпускник Вашингтонского университета Ник Сабо изложил еще в 1998 году, то есть за 11 лет до появления первого биткоина. В то же время, в отличие от биткоина, криптовалюта Bit Gold так никогда и не была выпущена.

По мнению Маска, принципы, описанные для Bit Gold невероятно схожи с идеями, лежащими в основе биткоина. Об это он сказал в подкасте, опубликованном на YouTube.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что Маск не единственный, кто допустил мысль о том, что Ник Сабо и есть тот самый загадочный Сатоши Накамото – в 2013 году об этом заявил блогер Skye Grey. Он также утверждал, что его предположение базируется на данных стилометрического анализа.

О создателе первой и самой дорогой криптовалюты в мире известно лишь то, что он сам решил сообщить: якобы родился он в 1975 году и живет в Японии. Эксперты полагают, что ни то, ни другое не является правдой. Хотя бы потому, что во время появления программное обеспечение для добычи биткоина не было локализовано на японском языке, а человек, представлявшийся Сатоши Накамото, общался на английском, как на родном. Правдивых данных о создателе криптовалюты нет, поскольку он всегда использовал Tor или другие средства, обеспечивающие анонимность в Сети.