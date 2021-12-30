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В мире30 декабря 2021 6:00

Илон Маск назвал имя возможного создателя биткоина

До сих пор личность того, кто скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото, остается загадкой
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Американский математик Ник Сабо, которого Маск считает создателем Биткойна.

Американский математик Ник Сабо, которого Маск считает создателем Биткойна.

Фото: YouTube

Богатейший человек мира, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что создателем биткоина может быть американский математик Ник Сабо, разработавший принципы первой цифровой валюты, которая так никогда и не появилась.

Принципы децентрализованной цифровой валюты, которую сам изобретатель назвал Bit Gold, американский ученый, выпускник Вашингтонского университета Ник Сабо изложил еще в 1998 году, то есть за 11 лет до появления первого биткоина. В то же время, в отличие от биткоина, криптовалюта Bit Gold так никогда и не была выпущена.

По мнению Маска, принципы, описанные для Bit Gold невероятно схожи с идеями, лежащими в основе биткоина. Об это он сказал в подкасте, опубликованном на YouTube.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что Маск не единственный, кто допустил мысль о том, что Ник Сабо и есть тот самый загадочный Сатоши Накамото – в 2013 году об этом заявил блогер Skye Grey. Он также утверждал, что его предположение базируется на данных стилометрического анализа.

О создателе первой и самой дорогой криптовалюты в мире известно лишь то, что он сам решил сообщить: якобы родился он в 1975 году и живет в Японии. Эксперты полагают, что ни то, ни другое не является правдой. Хотя бы потому, что во время появления программное обеспечение для добычи биткоина не было локализовано на японском языке, а человек, представлявшийся Сатоши Накамото, общался на английском, как на родном. Правдивых данных о создателе криптовалюты нет, поскольку он всегда использовал Tor или другие средства, обеспечивающие анонимность в Сети.

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