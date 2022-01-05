Выпускница детского дома: "Я знаю точно, что подарки или финансовая помощь ребятам не нужны"

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Я участвовала в проектах фонда «Дети наши» с 9 класса. Занималась с репетиторами и коучем, а еще со мной работал психолог. А после выпуска я участвую в проекте для выпускников «Постинтернат».

Больше всего я благодарна психологу фонда Кристине Сергеевне. Работа с ней очень много мне дала. Я наладила отношения с приемной семьей (Алина попала в приемную семью в возрасте трех лет, но в 14 лет снова оказалась в интернате), с кровными родственниками, бабушкой и сестрами. Мы вместе ездили к ним.

Кроме того, я стала более открытой, общительной, научилась говорить «нет» и отстаивать свои границы.

Училась я всегда хорошо, но по математике в девятом классе начались проблемы. Но благодаря занятиям с репетитором удалось подтянуть оценки и, главное, мне стала нравиться математика, потому что я начала понимать ее.

Сейчас я уже работаю, живу в съемной квартире и завела кошку. Но фонд до сих пор рядом. Мне помогает юрист – по закону мне положена квартира. Получаем через суд.

Думаю, сейчас я уже хорошо справляюсь сама. Но сначала, сразу после выпуска было сложно.

Например, когда я сама пошла подавать документы в колледж. Было страшно, я не знала, что и куда нужно нести, с кем говорить, к кому обращаться. Но я всегда была самостоятельной, я справилась. Потом еще подруге объясняла, что и как нужно делать.

Несмотря на то, что я считаю себя самодостаточным человеком, мне тоже иногда нужна помощь. И я уверена, что выпускникам детских домов нужно помогать.

У каждого ребенка после интерната, главная проблема – распределение финансов. Да и у домашнего ребенка, думаю, тоже. Только домашние могут обратиться к родителям, к семье, а нам обратиться не к кому, и, если в холодильнике продуктов нет, они так и не появятся.

Я сразу после выпуска начала снимать квартиру. У меня была стипендия и алименты. И по началу я могла купить продуктов, а потом внезапно оказывалось, что за квартиру мне платить нечем. Хорошо, что хозяйка попалась понимающая, несколько раз давала отсрочку по оплате.

Это потом я привыкла, научилась, даже кошку завела – ведь это большая ответственность, когда ты отвечаешь не только за себя.

Даже с самыми простыми жизненными ситуациями в одиночку бывает сложно справиться. Поэтому важно объяснять, показывать, как правильно. Так и делают сотрудники фонда «Дети наши». Не делают что-то за нас, а помогают разобраться и найти правильное решение, поддерживают.

А еще не нужно нас жалеть!

Это много жизней сломало, я видела. Сначала взрослые говорят: ты же умная, ты поступишь. Жалеют нас. А потом, когда не получается, чувствуешь злость и обиду. А как справиться с ситуацией – никто не объяснял.

Детям нужно говорить правду. О том, что ожидает после выпуска, о том, как с этим справиться. О том, что что-то может не получиться, и не раз, но это не конец жизни.

Я знаю точно, что подарки или финансовая помощь ребятам в детских домах не нужны. Там у всех все есть, всех кормят и обеспечивают всем необходимым.

Из интернатов ребята выпускаются совершенно неприспособленными к жизни. А вечная жалось и подарки от незнакомых людей – только хуже делают. Привыкаешь, что все тебя жалеют-лелеют, подарки дарят, на стол накрывают и развлекают. Вот так и вырастают те, кто потом спивается.

Детям в детских домах нужна эмоциональная, психологическая поддержка, нужны наставники, не волонтеры, которые приедут и развлекут, а те, кто покажут и расскажут, что там за реальная жизнь за забором.

Алина – одна из подопечных благотворительного фонда «Дети наши», который уже 15 лет занимается подготовкой детей к жизни после выпуска из детских учреждений.

В этому году фонд в девятый раз проводит новогоднюю благотворительную акцию «Дарите навыки вместо игрушек», суть которой в том, чтобы вместо конфет и гаджетов подарить детям полезные знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельной жизни.

Все собранные средства пойдут на реализацию программы подготовки детей-сирот к взрослой жизни и содействия их успешной интеграции в общество «В большой мир». Программа включает в себя пять проектов, которые комплексно и системно помогают воспитанникам детских домов подготовиться к выпуску из учреждений и начать полноценную, интересную, самостоятельную жизнь.

Присоединяйтесь к новогодней благотворительной акции «Дарите навыки вместо игрушек» и помогите воспитанникам и выпускникам детских домов стать благополучными взрослыми!

Этот материал был прислан на конкурс "Комсомолка. Просто о добром". Мы ждем от благотворительных фондов и волонтерских организаций уникальные истории об их работе - лучшие опубликуем на сайте kp.ru.