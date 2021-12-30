Премьер поработал волшебником: Мишустин отвел мальчика Мишу на кондитерскую фабрику

Несколькими днями ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял шарик-открытку с желанием Миши с благотворительной елки, установленной в Доме правительства РФ в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В Новый год все дети ждут исполнения своих желаний. Мечта 5-летнего Миши Спиридонова из Орловской области сбылась благодаря премьеру Михаилу Мишустину. Мальчик мечтал побывать на кондитерской фабрике.

Несколькими днями ранее глава кабмина снял шарик-открытку с желанием Миши с благотворительной елки, установленной в Доме правительства в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Мишустин признался, что в детстве тоже мечтал побывать на кондитерской фабрике и пообещал присоединиться к экскурсии.

Экскурсию назначили на 29 декабря. Мишустин отвел Мишу на фабрику «Красный Октябрь». Вначале они осмотрели шоколадные экспонаты в музее фабрики. Некоторые витрины были слишком высокими для ребенка, и тогда премьер приходил на помощь своему маленькому тезке - брал его на руки, чтобы мальчик мог рассмотреть уникальные шоколадные фигуры поближе.

- Какие красивые! Как прикольно, - восхищался Миша.

После этого состоялся шоколадный мастер-класс.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Миш, иди ко мне, вместе будем делать конфеты, - позвал мальчика премьер.

Мальчик принялся насыпать в формочку в виде елки самые разные начинки.

-Молодец! Как ты сразу соображаешь! - похвалил премьер.

После шоколадного мастер-класса Мишустин подарил Мише набор конфет в мешке-игрушке в виде тигра и конструктор Lego, модель «Собор Василия Блаженного».

Затем, взявшись по-дружески за руки, Мишустин и Миша отправились на саму фабрику - смотреть, как изготавливают шоколад и конфеты. В цехе они угостились плиткой шоколада, разделив лакомство с другими участниками прогулки.

Михаил Мишустин и пятилетний Миша Спиридонов из Орловской области во время посещения кондитерской фабрики "Красный Октябрь". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Это тебе, это маме Тане, это директору, это замдиректора, а это мне, - сказал Мишустин, разламывая плитку.

Мальчик Миша увидел, как делают «Мишку косолапого» и другие конфеты. - Миша, ради этого стоило приехать", - сказал Мишустин мальчику. Премьер помог Мише взять несколько конфет с конвейерной ленты, а восхищенный мальчик приговаривал «ням-ням-ням».

- Вот оно - счастье! - заметил Мишустин.

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