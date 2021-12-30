Как облагородить зимний участок

Фото предоставлены пресс-службой компании Greenworks

Убрать лишние предметы декора

Не все, что украшает территорию в летнее время, будет также выигрышно смотреться в зимний период. Поэтому весь декор из дерева и керамики стоит убрать в сарай до весны. Также не стоит забывать и про инструменты, которые многие хранят на улице, их тоже лучше отложить в сухое и теплое место.

Очистить территорию от снега

В особо снежные дни стоит регулярно убирать навалившийся снег, чтобы он не скапливался на участке и не собирался в сугробы. Дорожки, которые зачастую покрываются ледяной корочкой, стоит посыпать специальной смесью, если не хотите получить травмы от падения. Для того, чтобы уборка снега проходила быстро и легко, владельцы частных домов часто используют вспомогательную технику. Например, аккумуляторные снегоуборщики Greenworks GD60ST - предназначен для очистки от снега территории перед домом, гаражом, а также веранд, дорожек. Мощный бесщеточный двигатель серии DigiPro, равен по мощности бензиновым аналогам, при этом полностью экологичен, имеет высокий крутящий момент, низкий уровень шума и вибраций, а так же легок в использовании, а именно не требует подготовки масло-бензиновой смеси и какого-либо обслуживания. Высокая скорость вращения шнека (1800 оборотов в минуту) позволяет эффективно отбрасывать снег на расстояние до 6 метров.

Снегоуборщик работает от аккумуляторной батареи G-MAX 60В (2, 4 или 6 Ампер/час), которую можно использовать с другими с устройствами Greenworks из линейки 60 вольт.

Фото предоставлены пресс-службой компании Greenworks

Украсить территорию перед праздниками

Ничто так не радует глаз, как праздничный декор, особенно в этот волшебный период. Существует много вариантов, как оригинально украсить задний двор и постройки, вы точно найдете что-то по душе. Но не стоит перебарщивать, лаконичные и качественные украшения будут выглядеть гораздо выигрышнее, чем излишний декор. В этом случае много - не значит хорошо.

Какое бы время года не было, не стоит забывать про внешний вид участка, даже если он полностью покрыт снегом, это не повод запускать ситуацию, тем более, когда есть возможность решить проблемы по уборке участка за считанные минуты.