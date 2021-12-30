Главная сводница США: Сообщницу миллиардера-педофила Эпштейна признали виновной в том, что поставляла подростков извращенцам

Подругу американского миллиардера Джеффри Эпштейна обвиняют в сводничестве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нью-Йорке завершается суд над светской львицей Гислейн Максвелл. Подругу американского миллиардера Джеффри Эпштейна арестовали летом прошлого года и обвинили в том, что в течение 10 лет - с 1994 по 2004 годы - она искала и поставляла финансисту и его высокопоставленным и звездным друзьям несовершеннолетних девочек.

Свой вердикт вынесли присяжные, которым пришлось совещаться в общей сложности 40 часов. В итоге Максвел назвали виновной в 5 из 6 пунктах, на которых настаивала сторона обвинения.

Сейчас Гислейн Максвелл 60 лет. При этом стоит отметить, что никакой жизненной необходимости становиться сводней для богачей у нее не было — ведь она сама, будучи дочерью британского медиамагната, принадлежала к верхушке общества. Теперь, если суд согласится с решением присяжных, то всю оставшуюся жизнь Гислейн проведет за решеткой, - ей грозит до 65 лет тюрьмы. Судья Элисон Натан пока не назначил дату вынесения приговора.

- Я хочу отметить храбрость девочек, которые сейчас уже взрослые женщины. Они вышли из тени и рассказали о пережитом в зале суда. Их смелость и готовность встретиться с обидчиком лицом к лицу сделали возможным возбуждение этого дело и сегодняшнее решение присяжных, - заявила прокурор Дамиана Уильямс.

Сторона обвинения утверждала, что Максвелл и Эпштейн разработали собственную схему, которая позволила им втягивать юных девушек фактически в сексуальное рабство. 10 лет Эпштейн развращал их, приглашая в свои апартаменты и особняки в Нью-Йорке, Флориде, Нью-Мексико и на Виргинских островах. Иногда Эпштейн и Максвелл склоняли этих девушек заниматься сексом с друзьями миллиардера, в том числе с британским принцем Эндрю. Кстати, в скандально известных вечеринках Эпштейна участвовал и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс — говорят, именно это стало причиной того, что его жена потеряла к супругу доверие. В уходящем году пара официально развелась.

В ходе судебных слушаний показания дали те самые девушки, которые стали жертвами этой преступной схемы. Трое свидетельниц выступали в суде под псевдонимами, чтобы уберечь их репутацию. Так, «Джейн» сообщила, что Максвелл подтолкнула ее сделать эротический массаж Эпштейну. «Кэролайн» рассказала, что, когда ей было 14 лет, Максвелл трогала ее грудь, бедра и ягодицы и сказала, что у нее прекрасное тело, которое понравится Эпштейну и его друзьям. «Кейт» также пожаловалась на то, что Гислейн учила ее делать эротический массаж миллиардеру, а также подбивала привести с собой подруг.

- Она причинила боль гораздо большему числу женщин, я рада, что присяжные признали, что она - образец хищника, которым она была в течение многих лет, - заявила журналистам одна из жертв Энни Фармер. Она сообщила в суде, что Максвелл делала ей эротический массаж, когда той было всего 16 лет.

Адвокаты Гислейн настаивают на том, что она стала козлом отпущения, что вся вина лежит на покойном Эпштейне. В начале июля 2019 года миллиардера арестовали и обвинили в том, что он вовлекал несовершеннолетних девочек в занятие проституцией. Он не только сам пользовался «услугами» юных дев, но и подкладывал их под своих друзей. Среди них - Билл Клинтон, Дональд Трамп, звезды Голливуда, бизнеса, большой политики и науки. Скандал разгорелся страшный, но до суда Эпштейн не дожил: через месяц после ареста от скончался в камере. И это породило новый поток слухов: было ли случившееся самоубийством загнанного в угол извращенца, или же высокопоставленные друзья Эпштейна слишком испугались того, что он может рассказать в суде, и решили его устранить. Официальная версия — первая.