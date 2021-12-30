Год льгот: россияне - о важном в жилищной сфере

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как самое важное и положительное, что произошло в этом году в жилищной сфере, 44% россиян выделили продолжение выплат маткапитала на первого ребенка. Программа была распространена на семьи с первым ребенком по инициативе Президента еще в 2020 году, однако популярность данной меры остается очень высокой. Это и понятно. Молодые семьи, планирующие пополнение и, соответственно, нуждающиеся в улучшении условий проживания могут и дальше рассчитывать на такую господдержку. Материнский капитал многими рассматривается как фактически единственно возможный инструмент для оплаты первоначального взноса по ипотеке.

Еще 40% опрошенных назвали главным событием расширение условий «Семейной ипотеки». Ранее программа работала для семей с двумя детьми и более. Но с июля этого года по поручению Президента России Владимира Путина были расширены ее условия, и теперь льготная ипотечная ставка до 6% доступна и родителям, имеющим только одного ребенка. По мнению руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, это как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе позитивно скажется на демографической ситуации в стране, ведь наличие собственного, комфортного, удобного жилья — один из важнейших факторов при принятии решения о рождении детей. К слову, ДОМ.РФ является оператором большинства льготных программ: «Льготная ипотека» на новостройки, «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как однозначный «плюс» и ключевое событие года 38% соотечественников назвали появление льготной ипотеки на ИЖС. ДОМ.РФ в качестве оператора почти всех мер поддержки ипотечных заемщиков принял активное участие в разработке этого нового для российского рынка продукта. При доступной ставке люди во многих регионах России охотно брали такую ипотеку. В Нижегородской и Тюменской областях, Ставропольском крае, Иркутской и Челябинской областях доля ИЖС во вводе жилья в первом полугодии превысила 70%. При этом больше всего индивидуального жилья за период январь-июнь, по данным Росстата, построили в Московской области (2,1 млн кв. м), Ленинградской области (1,2 млн кв. м), Республике Татарстан (862 тыс. кв. м), Республике Башкортостан (856 тыс. кв. м) и Краснодарском крае (799 тыс. кв. м). Специалисты комментируют, что такого бума в области индивидуального жилищного строительства не было последние десять лет.

Еще 37% граждан (в основном это, конечно, жители Дальнего Востока) с энтузиазмом приняли новость о потенциальной выплате 1 млн рублей на третьего ребенка в ДФО. В результате, в том числе и благодаря этой мере, Дальний Восток вырвался в регионы-лидеры по выдаче льготной ипотеки в стране, по переходу на эскроу счета и реализации программ освоения неэффективных федеральных земель. Почти половина опрошенных – 47% - (из числа местных жителей) считают, что подобное решение властей должно подстегнуть рождаемость в регионе. И 9% твердо убеждены, что так и будет. Во всяком случае, 21 % респондентов ответили за себя, что родили бы, если бы выплата была действительно реализована.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Действующая на данной территории России программа «Дальневосточная ипотека» была задумана именно как поддержка молодых семей, в том числе имеющих хотя бы одного ребенка, не достигшего 19-летнего возраста, а также получателей Дальневосточного гектара и приехавших работать на Дальний Восток. В настоящий момент не лишним будет напомнить, что действие программы рассчитано до 2024 года, поэтому стоит ею воспользоваться всем, кто этого еще не сделал. А учитывая предложенный правительством 1 миллион рублей, это будет еще более актуальным для многодетных семей. Можно оформить кредит на жилье в новостройках, на покупку квартир на вторичном рынке, если они расположены на территории сельских поселений, в Магаданской области или Чукотском автономном округе, на строительство частного дома.

В целом 55% россиян считают, что выплата столь крупной суммы при рождении третьего ребенка позволит увеличить рождаемость на Дальнем Востоке, а 29% россиян репродуктивного возраста (женщины от 18 до 45 лет, мужчины от 18 до 50 лет) готовы поменять планы по рождению, если такая мера будет реализована и в их регионе.

Среди волнующих россиян вопросов в этом году был отмечен и рост цен на стройматериалы – об этой тенденции сказали 46% опрошенных. В первую очередь, это связано с тем, что необходимость в покупке стройматериалов возникает не только при строительстве, но и при ремонте на даче или в квартире. Еще 37% респондентов упомянули среди важных событий рост цен на недвижимость. К сожалению, это печальное экономическое следствие нестабильной внешней ситуации, связанной в первую очередь с коронавирусным кризисом.

ДОМ.РФ и дальше планирует активную работу над повышением доступности жилья и адресности льготных ипотечных программ в регионах России.