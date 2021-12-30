Новогодняя телепрограмма: что посмотреть на Пятом канале с 31 декабря по 8 января

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

31 ДЕКАБРЯ – 1 ЯНВАРЯ

УХОДЯЩИЙ ГОД ЗАПОМНИТСЯ ПРЕМЬЕРАМИ

Утренний эфир последнего дня уходящего года начнется с душевных советских и российских фильмов. Романтическая сказка «Три орешка для Золушки» с Либуше Шафранковой и новогодняя комедия «Пурга» с Романом Мадяновым вдохнут ощущение приближающихся чудес. Лирическая комедия «Принцесса на бобах» с Еленой Сафоновой и Сергеем Жигуновым и кинолента «Не может быть» с Михаилом Пуговкиным и Ниной Гребешковой придадут вечеру приятной ностальгии. А криминальная троица Балбес, Трус и Бывалый которая попытается сварить самогон, за что и будет наказана, добавят огоньку.

В дневном эфире зрителей ждет сюрприз. В 13.45 начнется показ премьерных серий самых популярных детективов. Зрители посмотрят новые серии «Великолепной Пятерки», а также сериалов «Свои» и «След». Чтобы день стал еще приятнее, Пятый покажет сразу по четыре новых эпизода каждого детектива.

13.45 - «Великолепная Пятерка» (эпизоды «Страшный суд», «Убийственная красота», «Судьба моя» и «Короткое замыкание»)

17.10 - «Свои» (серии «Роковая встреча», «Привет, Матвей!», «Старинные игрушки» и «Звезда вебкама»)

20.40 - «След» (эпизоды «Кто подставил Кроликова Родиона», «Праздничное сердце», «Избушка на курьих ножках» и «Три скорпиона»).

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

МУЗЫКАЛЬНЫЕ МАРАФОНЫ

В полночь, как только часы пробьют двенадцать раз и самые сокровенные желания будут загаданы, начнется музыкальная программа. Сначала с 00:00 и до 4.00 телезрители окунутся в сказочное волшебство завораживающего шоу «Алые паруса». В компании звезд российской эстрады эта ночь пролетит как один миг. Для вас будут петь Дима Билан, Светлана Лобода, Митя Фомин, Сергей Лазарев, Ирина Дубцова, NILETTO, Баста, дуэт #2Маши, группы Би-2, «Звери», «Дискотека Авария», «Сплин», «Градусы» и многие другие. Сразу после этого начнется еще один музыкальный марафон «Белые ночи». С 4.00 до 6.05 прозвучат хиты от Полины Гагариной, Григория Лепса, Светланы Сургановой, Николая Баскова и других селебрити.

СО 2 ПО 8 ЯНВАРЯ - ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ КИНОЛЕНТЫ

В новогодние каникулы эфир будет не менее интересным и насыщенным. 2 января телезрителей ждет встреча с самым великим сыщиком всех времен – Шерлоком Холмсом. В 10.00 начнется показ всех серий нашего родного, российского сериала. А вечером в 22.55 джентльмены поведают свои тайны в комедиях «О чем говорят мужчины» и «О чем еще говорят мужчины».

С 3 по 6 января поклонников советской классики ждут все серии «Вечного зова». С понедельника по четверг в утреннем эфире герои Петра Вельяминова и Ады Роговцевой ждут встречи со своими поклонниками.

В ночь с 7 на 8 января все, кто не успел 25 декабря посмотреть яркую премьеру уходящего года «48 часов», смогут наверстать упущенное. В 1.05 начнется повтор. Зрители увидят первую часть сериала, а ровно через неделю, 14 января, заключительные эпизоды.

Главные герои сериала - оперативники, у которых на поиск преступника и его задержание есть всего 48 часов. Иначе подозреваемые успеют уйти от правосудия, улики могут быть уничтожены, а свидетели устранены. В сериале 16 эпизодов.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

ЧТО СМОТРЕТЬ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ

10 января в 23.10 на стражу закона снова заступает «Великолепная Пятерка». С понедельника по четверг каждый день зрителей ждут новые премьерные серии.

«Великолепная Пятерка» - это сериал о полицейских буднях пяти сотрудников Петровского РОВД Санкт-Петербурга. Каждый из героев профессионал своего дела, со своим характером, интересами и проблемами, которые близки каждому зрителю. Это дает ощущение того, что персонажи – простые люди, которым присущи обычные человеческие чувства. Главные герои влюбляются и разочаровываются, радуются, а порой переживают невзгоды и неудачи, но всегда находят в себе силы, чтобы идти дальше. В каждой серии экшн переплетается с юмором, что делает сериал простым и душевным.

Напомним, четвертый сезон стартовал в ноябре 2021 года и сразу стал лидером по просмотрам. По итогам первых двух недель показа «Великолепная Пятерка» занимала первое место по России среди всех национальных каналов. Новые серии смотрел каждый десятый житель страны в возрасте от 18 лет. Но больше всего интерес к приключениям пятерки оперов проявляла женская аудитория в возрасте от 25 до 59 лет, что составляет 11,2% в этой аудитории. Такие показатели сохранились и спустя месяц с начала показа.

По мнению профессионалов и экспертов отрасли кинопроизводства, этот сериал является одним из лучших в своем жанре. В 2019 году, когда на экранах показали первый сезон «Великолепной Пятерки», кинолента вышла в финал ХXI Московского Международного фестиваля детективных фильмов и фильмов/телепрограмм правоохранительной и антитеррористической тематики Detective FEST. Сериал отметили специальным дипломом фестиваля. В 2020 году детектив стал победителем в одной из главных номинаций – «Лучший сериал» (более 24 серий) Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» ПОПУЛЯРНА ЗА РУБЕЖОМ

Детектив вошел в презентацию проектов Пятого канала на первом виртуальном рынке российского контента Key Buyers Event: Digital Edition. Кроме того, в 2020 году сериал был представлен на кинорынке AMERICAN FILM MARKET 2020. Это престижная торговая площадка, на которой заключаются сделки с ведущими продакшн компаниями на производство контента и прокат готовых фильмов в 70 странах. Осенью 2021 года проект был представлен на одном из самых значимых для кинематографической индустрии событии - 46-м Международном кинофестивале Toronto International Film Festival, TIFF.

УСПЕХ ПРОЕКТА ГЛАЗАМИ АКТЕРОВ

«Всегда добавляем в сюжет что-то свое»

- Секрет успеха нашего сериала в команде, ее сплоченности. Мы не только поддерживаем друг друга на съемочной площадке, но и дружим за ее пределами. Прекрасно, что нам позволяют творить. Уже на площадке мы можем переделывать диалоги, делать их более яркими, привносить что-то свое. В эту креативную работу, безусловно, включен весь коллектив: и режиссеры, и актеры, и операторы. Замечу, что мы читаем комментарии, которые оставляют пользователи в социальных сетях, прислушиваемся к пожеланиям. Эти комментарии нас невероятно поддерживают, - поделился своими размышлениями актер Павел Григорьев.

В сериале он играет подполковника Голованова, который возглавляет Петровский РОВД. Его персонаж невероятно колоритный, часто цитирует классиков к месту и не к месту, что добавляет ему определенного шарма.

«Ни дня без юмора»

- Раньше я всегда думал, что успех – это что-то неосязаемое. А в нашем случае – это прекрасный актерский состав. Мы совершенно разные по типажам, собрана вся палитра женских вкусов: мачо, эстет, солидный подполковник, певец, пышущий молодостью и энергией айтишник, прямолинейный спортсмен - вот такое сочетание разноплановых ингредиентов делает наше “блюдо” максимально привлекательным и вкусным. В сериале присутствует юмор, а он всегда спасает и настраивает на хороший лад. Благодаря этому двенадцатичасовая смена пролетает в один миг. Я рад, что мы не только слышим, но и чувствуем друг друга, - говорит актер Нодар Джанелидзе.

В фильме он играет фантазера и весельчака капитана Бубнова. Его персонаж хитер, довольно умен и не боится рисковать. Именно он зачастую помогает коллегам выстраивать версии. Он обожает свою машину, которую постоянно тюнингует. А еще капитан без ума от своего породистого кота Фараона.

Фото предоставлено пресс-службой Пятого канала

«Любим то, что делаем»

- У сериала высокие рейтинги, а значит мы держим планку, взятую на старте. Мы стараемся делать интересный проект и благодарим зрителей за такую высокую оценку. Секрет успеха «Великолепной Пятерки» - это взаимная любовь всей творческой группы и наших поклонников, - уверен актер Константин Гришанов.

В «Великолепной Пятерке» он играет лейтенанта Ветрова. Его герой любит армейский порядок и занимается боксом. Предпочитает больше молчать и вкусно поесть.

«Покорили прекрасных телезрительниц»

- Я очень рад, что сериал любят, значит это качественный контент, который «заходит» телезрителям, соответствует их запросам. Уверен, что новые приключения «пятерки» также придутся по душе поклонникам детектива, - отметил актер Алексей Красноцветов.

В сериале он играет капитана Красавченко. Его герой одевается как с обложки мужского журнала и ненавидит общепит. Он пользуется популярностью у противоположного пола, очень заносчив и скептически относится к своим сослуживцам.

Актеру Егору Кутенкову в детективе досталась роль лейтенанта Кузьмина. Этот персонаж еще в детстве влюбился в фильм «Матрица», потому и стал программистом. Интересуется компьютерными играми, музыкой, клубами и модой. Всегда узнает новости первым.

«Выкладываемся на максимум»

- Любовь зрителей обязывает нас всегда думать, что мы не имеем права делать свою работу в полсилы. Это планка, которую мы не можем снижать. В каждой серии мы доказываем нашу любовь телезрителям и выкладываемся на 1000%, - уверен актер Андрей Горбачев, которому досталась яркая роль майора Шапошникова.

Его персонаж предан работе, а после нее в топе его увлечений - женщины, хоккей и футбол. Никогда не пасует перед трудностями.

СПЕЦСЕРИИ СНИМАЛИ В КРЫМУ И УЛЬЯНОВСКЕ

В новом году зрители увидят серии, которые кардинально отличаются от петербургских историй. События будут развиваться в Крыму и Ульяновске. В этих регионах сняли четыре выездные спецсерии. Получилось четыре минисериала, длительность каждого из которых по два часа.

Во время съемок в Крыму сценаристы по максимуму задействовали самые красивые места южного побережья. Зрители увидят, что совещания и планерки «пятерки» проходят на террасах с видом на море, в погоне за преступниками приходится подниматься в горы.

В Ульяновске съемки проходили в центре города, речном порту на Волге, на Соборной площади, во Владимирском саду, в местном художественном музее. В новых сериях у героев нет кабинетной работы, но как прежде в фильме присутствует много экшена, драк и погонь.