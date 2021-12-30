VK Видео представила раздел с контентом для бесплатного просмотра на новогодних каникулах

Видеоплатформа VK Видео подготовила пользователям праздничный сюрприз — новогодний раздел с эксклюзивным контентом для бесплатного просмотра на январских каникулах.

Видеоплатформа VK Видео подготовила пользователям праздничный сюрприз — новогодний раздел с эксклюзивным контентом для бесплатного просмотра на январских каникулах. Он доступен на видеовитрине в социальной сети ВКонтакте. Зрители VK Видео могут смотреть постановки ведущих театров страны, мастер-классы музеев, свежие выпуски популярных телешоу. Пользователей ждут и выступления звёзд, среди которых IOWA, Animal ДжаZ, Люся Чеботина, Алёна Швец.

Новогодний раздел видеовитрины VK Видео доступен бесплатно — с 30 декабря по 11 января. В нём пользователей ждут праздничные музыкальные концерты и постановки от знаменитых театров: трансляция балета «Щелкунчик» Мариинского и Михайловского театров, выступления оркестра Московской филармонии и многое другое. Насыщенную программу приготовили и музеи: они покажут мастер-классы, экскурсии, лайфхаки для январских каникул. Кроме того, зрители увидят звёзд в трансляциях концертов и шоу, а также ролики от ТНТ, телеканала ПЯТНИЦА!, Авторадио, Vogue Россия, Glamour и других партнёров VK Видео.

Пользователей ВКонтакте ждут и другие сюрпризы: культовая соцсеть масштабно отмечает Новый год. Все желающие могут принять участие в розыгрышах подарков: присоединиться к «Снегопаду подарков» в VK Чекбэке с призовым фондом 3 млрд рублей или снять короткий вертикальный ролик для конкурса «Гирлянда клипов». Также можно обнять близких в VK Звонках, получить поздравление от Деда Мороза с голосовым помощником Марусей, подвести личные итоги года в социальной сети.

Ранее ВКонтакте рассказала о главных технологических достижениях и событиях года. В 2021-м новая видеоплатформа VK Видео уже на старте стала № 1 в России по размеру ежедневной аудитории: она собирает 40 млн уникальных пользователей каждый день. Также ВКонтакте одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC, а VK Звонки стали первой платформой, где неограниченное количество участников могут одновременно подключаться к онлайн-встрече с аудио и видео.