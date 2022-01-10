Спасенная с улицы дворняжка стала собакой-терапевтом

Александра Гурылёва четыре года ждала своего совершеннолетия, чтобы родители разрешили ей взять собаку Фото: принтскрин видео.

В преддверии Нового года хочется думать о чудесах и говорить о добре. Именно поэтому ранее портал «Открытые НКО» запустил сразу несколько конкурсов видеоисторий - «Зимняя сказка», «Семья и детство» и «Лапа друга».

Было прислано свыше полсотни заявок, но лучшими стали лишь три. Одна из них - история о дворняжке Корсе, которая не только была спасена с улицы "своим человеком", но и стала собакой-терапевтом. Именно этот видео-рассказ победил в номинации «Лапа друга».

Александра Гурылёва четыре года ждала своего совершеннолетия, чтобы родители разрешили ей взять собаку. Все это время она постоянно ездила к Корсе в приют, возила ей гостинцы, выгуливала и дрессировала. Именно тогда Саша и разглядела в простой дворняжке задатки собаки-терапевта.

Сейчас у Корсы есть своя семья и теплая подстилка, а еще она сама помогает людям. Задорная собачка участвует во всех мероприятиях «Центра реабилитации и адаптации животных «Верность», включая «Уроки верности», тренинги и корпоративы. Благодаря ей участники занятий учатся правильно взаимодействовать с животными. А в детских домах, интернатах и хосписах собачка просто веселит окружающих.

Сейчас под кураторством «Верности» находятся более трех тысяч животных, свыше 50 приютов и передержек. И хотя сами волонтеры живут в Ярославле и Ярославской области, работа ведется по всей России.