Московский НПЗ совместно с Музеем Москвы открыл уличную фотовыставку «Атлас Капотни»

Фотовыставка «Атлас Капотни» открылась на набережной Москвы-реки в Капотне. Фото: Сергей ШИНОВ.

Необычная экспозиция появилась на набережной Москвы-реки в Капотне. Московский нефтеперерабатывающий завод и Музей Москвы открыли совместную выставку «Атлас Капотни», рассказывающую об экологии и истории этого района столицы. В парке установили 30 постоянных стендов, которые органично вписались в его ландшафтную инфраструктуру. Проект был создан при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

«Атлас Капоти» собрал самые интересные факты о традициях района, любимых занятиях, больших и маленьких достижениях его жителей. Фото: Сергей ШИНОВ.

«Атлас Капоти» собрал самые интересные факты о традициях района, любимых занятиях, больших и маленьких достижениях его жителей. Капотня вошла в состав Москвы в 1960 году и с тех пор является важной частью столичного мегаполиса. Этот раздел выставки рассказывает о Капотне с точки зрения памяти места – это реальные истории о том, чем гордятся живущие здесь люди. Фотографии предоставлены Московским нефтеперерабатывающим заводом и Музеем Москвы.

В разделе «Природа» собраны 15 макроснимков растений и животных, обитающих в Капотне. Каждый из героев этих фотографий отлично адаптировался к жизни в городской среде и стал важной частью экосистемы столицы. Макроснимки природы для уличной выставки сделал постоянный фотограф научно-популярного географического издания «National Geographic» и амбассадор бренда «Nikon» Виктор Лягушкин.

Макроснимки природы для уличной выставки сделал постоянный фотограф научно-популярного географического издания «National Geographic» Виктор Лягушкин. Фото: Сергей ШИНОВ.

Консультантами проекта стали биологи, географы, краеведы, урбанисты, научные сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова. В создании экспозиции также приняли участие жители Капотни и сотрудники завода.

Уличная выставка стала частью большого проекта Московского НПЗ и Музея Москвы. В него вошли экспозиция «Москва без окраин. Капотня», а также образовательная программа и серия пешеходных экскурсий по району и нефтеперерабатывающему предприятию.

Экспозиция стала совместным проектом Московского нефтеперерабатывающего завода и Музея Москвы. Фото: Сергей ШИНОВ.

Сотрудники Московского НПЗ активно участвуют в развитии района и благоустройстве парка. Его территория площадью 57 га в самом центре Капотни еще два года назад была запущенной, пока ее не благоустроили по программе «Мой район». Вместе с жителями Капотни волонтеры завода каждый год участвуют в экологических акциях, очищают район от мусора и высаживают десятки деревьев.