Доллар опять по 75: почему перед Новым годом резко упал рубль

Курс рубля перед новогодними праздниками не радует. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новогодние сюрпризы порой бывают и со знаком «минус». Обычно накануне главного праздника рубль растет. А тут 30 декабря наша валюта взяла – и кинулась вниз. Упала резко, но не очень глубоко: вечером в четверг доллар стоил 75 рублей 6 копеек, евро - 85 рублей 3 копейки. Получается, курс европейской валюты за день вырос на рубль, американской - на полтора. Так дорого доллар не стоил с ноября.

Что случилось? Экономисты называют две причины.

1. Опасения перед переговорами президентов

- Возможная причина снижения (курса рубля, - Ред.) – ожидание телефонных переговоров Путина и Байдена, - комментирует профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, автор телеграм-канала Bitkogan.

О том, что 30 декабря в 23:30 состоятся переговоры президентов России и США, стало известно накануне поздно вечером. Скорее всего, темы во время разговора будут подниматься все те же: ситуация вокруг Украины, гарантии безопасности и т. д. Сложные темы, болезненные для России и ее экономики. На таких ожиданиях курс рубля всегда опускается.

2. Снижение цены на нефть

Как ни крути, а нефть остается одним из главных факторов, которые определяют курс рубля. В четверг «черное золото» подешевело на 0,5%. Да, не сильно. Но в итоге нефть вместе с «фактором переговоров» нанесли по рублю двойной удар.

Что будет с курсом рубля дальше? Давать прогнозы очень сложно: многое зависит от итога переговоров Путина и Байдена. Как мы помним, после 7 декабря, когда состоялись прошлые переговоры президентов, рубль снизился. Правда, не сильно: на 50 копеек за два дня. Посмотрим, что будет теперь.