Треш-дизайнер из Москвы нарядила на Новый год комара

И за всем этим мусорно-металлическим великолепием стоит большая экологическая идея. Показать, что и из мусора можно делать красоту Фото: Личный архив

Все люди, как люди – наряжают к Новому году, кто елку, кто сосну, кто из лапника хвойного икебану изображает, а галеристу, ведущему библиотекарю московской библиотеки №149 и дизайнеру в стиле трэш-арт из Москвы Юлии Лобовой новогоднее деревце заменяет комар Ботя метровой высоты, сделанный из отслуживших свое граблей, арматуры и прочего металлолома. Весь в красивых ярких шариках и гирляндах стоит этот образец треш-арта, на участке во Владимире, где у Юлии с мужем Алексеем - мало сказать «дача», родовое поместье, и глаз радует.

Дарите мне болты и гайки

Рядом с Ботей светится неоновым светом по вечерам железное дерево. Странное, заковыристое, но с историей. А история такая. Было время, когда Юлия с супругом работали в выставочном зале в Бирюлево-Восточном. Владимир руководил, его супруга организовывала проекты. И дерево, которое, кстати, Юлия сварила самой настоящей сваркой из старых оконных решеток, стояло у входа, как образчик современного искусства. Но потом Лобовы ушли из галереи и дерево «пересадили» к себе на владимирскую фазенду. И вот уже 9 лет оно там «растет». В окружении других инсталляций, которые сделала творческая Юлия из металлолома – ее любимого «стройматериала». Никакого «новодела» арт-сварщица не признает: все ее творения сделаны в лучшем случает из старых железяк, которые когда-то служили Лобовым верой и правдой, а чаще всего – из найденного на свалке металлолома. Это принципиальная позиция автора. Металлический мусор к себе во двор тащит и сама Юлия, если наткнется где-то по дороге, и все ее соседи по даче, друзья и знакомые. Они давно знают, что у Юлии Лобовой -сварщицы и дизайнера – все в дело пойдет.

Юлии Лобовой новогоднее деревце заменяет комар Ботя метровой высоты Фото: Личный архив

- Помню гуляла по дачному поселку и увидела на обочине старый часть двигателя грузовика, - усмехается трэш-дизайнер. – Разве могла я пройти мимо такой прелести з которой можно смастерить много всего интересного и полезного? Не буду рассказывать, как я его до участка тащила, но это было нечто. А друзьям я давно сказала, не надо мне никаких духов и безделушек на День рождения. Дарите болты, гайки, старые замки, дверные ручки. Один раз мне даже подарили четыре тяжеленных чугунных утюга. Это был восторг! Любой мусор можно превратить в искусство.

Жужа и ее полезное окружение

Кстати, из той части двигателя Юлия потом смастерила Жужу. Это такое чудное существо, которое «живет»» на качелях. Пожалуй, одно из немногих творений трэш-дизайнера, не имеющего практического применения. Жужа просто есть. Юля сделала ее в память о пекинесе, который прожил у Лобовых 11 лет.

— Но Жужа не собака, - уверяет Юлия, - а неизвестный науке зверь.

Пожалуй, одно из немногих творений трэш-дизайнера, не имеющего практического применения. Жужа просто есть Фото: Личный Архив

И все-таки большинство арт-объектов сварщицы-дизайнера имеют практическую ценность. В этом один из творческих принципов Юлии: искусство должно приносить пользу. Решетчатые ворота, сделанные из старых кос и лопат, уличная мебель с тисками вместо ножек и частей газовой плиты и кусков труб, комод из отслуживших свое сверел, барная стойка, полки и держатели для инвентаря, фонари, качели, калитки, вазоны, а еще кресло из спинки советской кровати и полотенцесушителя - весь сваренный Юлией трэш «работает» на пользу человека.

Свети, дракон, свети

Самое первое ее творение, то самое, с которого началось «сталеварное» хобби Юлии - уличный столик, сделанный из массивного кованого карниза, который тоже когда-то украшал одну из Лобовских галерей, во Владимире.

- Десять лет назад мы переезжали в Москву, а карниз оставлять было жалко, - говорит Юлия. – Эксклюзивная вещь: я его специально заказывала у профессионального кузнеца. Стали переселяться в столицу, я карниз распилила на части и пустила в дело.

Фонарь «Дракон» Фото: Личный архив

И после этого в душе галериста вспыхнула любовь к трэш-арту, металлу и совсем не женскому сварочному аппарату. И любовь эта с годами все разгорается.

- Самое новое мое творение – вазоны «Муха-Цокотуха» и «Птицын», - рассказывает треш-дизайнер. – А сейчас делаю фонарь «Дракон» или «Горгулья", еще не решила. В общем будет химера, охранник нашего парка. Второй месяц работаю по выходным, когда приезжаю из Москвы во Владимир. Кстати, муж и сыновья поддерживают мое хобби и помогают. И с дизайном, и со сварочными работами.

И за всем этим мусорно-металлическим великолепием стоит большая экологическая идея. Показать, что и из мусора можно делать красоту. И даже новогоднюю.