Неофициальный посол России в США: За что Путин дал гражданство советнице Рейгана

Масси лично обратилась с ходатайством о предоставлении гражданства к Путину в мае этого года

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина гражданство России предоставлено американке Сюзанне Масси. «Комсомольская правда» рассказывает, кто она такая и чем заслужила подобную честь.

90-летнюю Масси в прошлом занимала пост советницы 40-го президента США Рональда Рейгана. Она консультировала его по вопросам американо-российских отношений.

Масси лично обратилась с ходатайством о предоставлении гражданства к Путину в мае этого года. Комментируя свою просьбу, она предположила, что в Америке ее назовут предательницей, но парировала тем, что многие годы своей жизни посвятила тому, чтобы США и Россия жили в мире и согласии.

Рейган проявил интерес к деятельности Масси, когда прочитал ее книгу «Земля Жар-птицы: красота Древней России». И решил, что именно она должна стать своеобразным неформальным каналом, через который был налажен сначала обмен информацией, а затем прямое общение между Рейганом и Горбачевым. Масси заверяет, что именно она научила американского президента известной русской пословице «Доверяй, но проверяй». Но ее главной заслугой считается ее роль в окончании холодной войны, на которое она убедила пойти Рейгана, начавшего прямые контакты с Горбачевым.

После ухода Рейгана из Белого дома Масси продолжала играть важную роль в укреплении и развитии американо-российских связей: она сняла несколько документальных фильмов, работала в одном из исследовательских центров Гарварда, специализирующемся на России.

Предполагалось, что Масси возглавит американское посольство в СССР, но назначение по ряду причин не состоялось. Но неформальным послом России в Америке она остается до сих пор – пишет книги, организовывает выставки российских музеев, читает лекции о нашей стране.

Она резко критикует политику нынешнего американского правительства, санкции против нашей страны и неоднократно заявляла, что в Вашингтоне ненавидят Россию, видя в ней лишь объект для создания образа внешнего врага.

В 2011 году Масси приняла православие. Она пока не объявила, планирует ли переехать в Россию.