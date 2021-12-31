Шойгу назвал 2022-й год "временем удач и свершений"

Министр пожелал семьям военнослужащих здоровья, мира и благополучия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сегодня наши Вооруженные Силы - одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов, - обратился с новогодним поздравлением Сергей Шойгу к своим подчиненным.

Министр обороны отметил, что служить в нашей армии стало почетно и престижно, не только благодаря стараниям лучших ученых и талантливых конструкторов, но и "личному вкладу каждого военнослужащего".

Глава военного ведомства дал оценку уходящему году: "Дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее - переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы".

В своем новогоднем поздравлении Министр обороны особо отметил заслуги военных медиков и строителей. Первых за за спасение "тысяч жизней", а вторых за улучшение условий быта и службы семей военнослужащих.

Глава Минобороны выразил особую благодарность "всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях".

- На пороге 2022-й год. Пусть он станет для вас временем удач и свершений. В эту новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и благополучия, - добавил генерал армии.