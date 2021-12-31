Где встретят 2022 год российские туристы: Эксперты назвали самые популярные города и курорты

Египет - безусловный лидер для поездок на новогодние каникулы Фото: EAST NEWS

БОЛЬШЕ ВСЕГО БИЛЕТОВ ПРОДАНО В МОСКВУ

Больше всего авиабилетов на праздничные даты (между 28 декабря и 9 января) пассажиры купили на рейсы в Москву из других городов России, а также в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Получается, что новогодний список самых востребованных маршрутов не особо отличается от летнего.

Средний чек за перелёт в новогодние каникулы - около 6 - 7 тысяч рублей в одну сторону.

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

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Египет - безусловный лидер для поездок на новогодние каникулы. Почти половина (48%) всех праздничных туров приходятся на Страну пирамид. Много наших будет также в Турции, Эмиратах, на Кубе и в Доминикане. Речь идёт об организованных туристах. У самостоятельных путешественников вкусы другие. Они летят на Новый год в Дубай, Афины, Стамбул, Хургаду и Будапешт. Именно в этих городах россияне забронировали больше всего номеров в отелях.

По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru и сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru

НОВОГОДНИЙ ОТДЫХ ПОДОРОЖАЛ НА 60%

139 тысяч рублей - средний чек за тур в зимние каникулы. В прошлом году за отдых платили заметно меньше, 88 тысяч рублей в среднем. Но дело не в повышении цен, считают эксперты. Просто сейчас открыто больше зарубежных курортов, доля поездок за границу выросла, а вместе с ней и средний чек.

Но и объективно за путешествия приходится платить больше. Новогодние туры по России стоят в среднем 52 тысячи рублей - против 44 тысяч год назад.

За вояж в другие страны туристы выкладывают в среднем 153 тысячи рублей - а прошлой зимой укладывались в 121 тысячу.

Впрочем, путешественники особо не экономят: 40% клиентов турагентств выбрали 5-звездочные отели, ещё 36% проведут праздники в отелях 4*.

По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru

САМЫЕ ДОРОГИЕ ОТЕЛИ - В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ

Больше всего номеров в отелях на Новый год забронировано опять же в Москве и Санкт-Петербурге, в также в Ялте.

В среднем туристы платят за сутки проживания 4500 рублей - чуть меньше (на 4%), чем в прошлом году.

Но далеко не везде реально уложиться в эту сумму.

18 тысяч рублей - средний чек за номер в Красной Поляне в праздничные даты (цена за сутки). В Дубае, между прочим, наши соотечественники платят в среднем 16 тысяч рублей за сутки в гостинице.

7 тысяч рублей за сутки отдают постояльцы отелей Ялты.

В Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле гостиницы просят за проживание 4 - 5 тысяч рублей в сутки.

В Москве, кстати, дешевле - 3600 тысяч рублей.

По данным Ostrovok.ru.

ЗАЧЕМ НА НОВЫЙ ГОД КУДА-ТО ЕХАТЬ?

Дома оливье, диван, телевизор... Ради чего люди вообще куда-то едут на новогодние каникулы? Этот вопрос задали интернет-пользователям эксперты сервиса планирования поездок и путешествий. И получили такие ответы:

44% едут домой (если работают или учатся в другом городе) или к родственникам

22% просто не хотят 10 дней сидеть дома

16% по традиции: всегда путешествуют на Новый год

9% не с кем отмечать дома, лучше уехать

6% в родном регионе ограничения на праздники из-за COVID, отправляются туда, где все открыто

3% удалось купить очень дешёвые билеты, и это само по себе повод для путешествия.

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