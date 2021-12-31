Осторожно: Холостая Луна! График движения спутника Земли «без руля и без ветрил»

Проходя по зодиаку, «ночное светило» меняет энергию нашей повседневной жизни Фото: REUTERS

Луна - второе по важности после Солнца небесное светило, влияющее на нашу жизнь. Вспомним хотя бы регулярные морские приливы и отливы. Много мифов, примет и поверий связаны с полнолунием. Якобы в этот период проявляются вампиры и оборотни. О чем снято немало фильмов-ужастиков. В полнолуние реально обостряется бессонница, снижается качество сна.

Но есть один малоизвестный аспект, о котором kp.ru рассказала астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

- Проходя по зодиаку, «ночное светило» меняет энергию нашей повседневной жизни, которая зависит не только от конкретного знака зодиака, но и от взаимодействия Луны с другими планетами.

Но примерно каждые 2-3 дня при переходе из одного знака в другой Луна перестает с ними взаимодействовать, находясь как бы в пустоте, сама по себе, без энергетической поддержки.

Такой период и называется Холостая Луна или Луна без курса.

Луна может быть холостой несколько минут, а иногда больше суток. Это зависит от градуса планеты, с которой она имела угловое взаимодействие, именуемое аспектом.

В Луну без курса лучше не совершать действий, результат которых для вас очень важен, т.к. он может оказаться совершенно не таким, как вы рассчитывали. Или вообще событие не произойдёт из-за отсутствия энергии.

Люди в эти периоды могут быть более рассеянными, допускать нелепые ошибки.

Также это время тех самых "пустых" покупок, которые потом валяются без дела, ломаются или теряются. Переносятся встречи, нарушаются договорённости, часто в период Луны без курса зависают кассовые аппараты, образуется очередь, мы зря теряем время. Например, вызванный сантехник не приходит, кто-то забыл о встрече и т.д.

Поэтому при планировании дел чрезвычайно важно учитывать Луну без курса. Я уже не представляю свой календарь без этой важной информации.

Луна без курса в январе 2022

01.01.2022 11:16 - 02.01.2022 02:02

03.01.2022 19:20 - 04.01.2022 01:44

05.01.2022 03:45 - 06.01.2022 03:16

08.01.2022 01:23 - 08.01.2022 08:26

10.01.2022 10:23 - 10.01.2022 17:47

12.01.2022 22:39 - 13.01.2022 06:08

15.01.2022 05:21 - 15.01.2022 19:11

18.01.2022 02:48 - 18.01.2022 07:03

20.01.2022 11:15 - 20.01.2022 17:02

22.01.2022 22:46 - 23.01.2022 01:02

25.01.2022 01:10 - 25.01.2022 06:57

27.01.2022 08:28 - 27.01.2022 10:34

28.01.2022 22:00 - 29.01.2022 12:09

31.01.2022 07:44 - 31.01.2022 12:42