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Общество31 декабря 2021 8:17

Накануне Нового года в Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов

Жители и туристы смогут любоваться этой красотой все зимние каникулы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Вся столица залита ярким нарядным блеском

Вся столица залита ярким нарядным блеском

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогоднюю Москву украсили тысячи световых конструкций и гирлянд, ажурные арки и пешеходные тоннели. Вся столица залита ярким нарядным блеском. Накануне включилась праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов. Жители и туристы смогут любоваться красотой все новогодние праздники. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

А в ночь с 31 декабря на 1 января дома и мосты будут подсвечиваться до самого утра.

«Архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центральной части города. Но в новогоднюю ночь сделаем исключение и продлим работу праздничной подсветки до утра».

По его словам, при таком режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены. На некоторых сооружениях работает цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка.

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