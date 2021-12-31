Накануне Нового года в Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов

Вся столица залита ярким нарядным блеском Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогоднюю Москву украсили тысячи световых конструкций и гирлянд, ажурные арки и пешеходные тоннели. Вся столица залита ярким нарядным блеском. Накануне включилась праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов. Жители и туристы смогут любоваться красотой все новогодние праздники. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

А в ночь с 31 декабря на 1 января дома и мосты будут подсвечиваться до самого утра.

«Архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центральной части города. Но в новогоднюю ночь сделаем исключение и продлим работу праздничной подсветки до утра».

По его словам, при таком режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены. На некоторых сооружениях работает цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка.