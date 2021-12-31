«Нашли раздетой в подъезде»: В Москве во время предновогоднего свидания пьяная эскортница зарезала клиента

Алексей решил скрасить последние дни уходящего года встречей с прекрасной женщиной Фото: Shutterstock

Предновогоднее интим-свидание одинокого мужчины и эскортницы на северо-востоке Москвы закончилось кровавой трагедией.

48-летний Алексей решил скрасить последние дни уходящего года встречей с прекрасной женщиной. Кандидатку подобрал в интернете, на специальном сайте. Написал красавице-блондинке, та довольно быстро ответила и спустя пару часов приехала к нему, в многоэтажку на улице Космонавтов.

Чтобы скрасить томный вечер 29 декабря, хозяин квартиры приготовил пару бутылок коньяка. Наполнили бокалы. Разделись. Но потом что-то пошло не так.

– В какой-то момент мужчина и эскортница поссорились, – рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – По версии 26-летней женщины, клиент якобы потребовал от нее «дополнительных услуг», о которых они заранее не договаривались, начал оскорблять. В запале она схватила нож.

Когда мужчина упал, эскортница не стала вызывать скорую помощь. Решила выпить еще, чтобы придумать, что делать дальше. В итоге пошатывающуюся женщину в нижнем белье, перепачканную кровью и с бутылкой коньяка в руке увидели в подъезде соседи. Вызвали врачей и полицию.

– Женщина утверждает, что лишь оборонялась. При этом эксперты насчитали на теле скончавшегося от потери крови мужчины не менее шести ударов, в основном в область шеи, – говорит источник.

Эскортнице предъявлено обвинение по статье «Убийство».

– Обвиняемая арестована на два месяца, – сообщила KP.RU пресс-секретарь Останскинского районного суда Москвы Кристина Явкина.

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