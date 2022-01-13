Что такое "токсичная" благотворительность, и как не нарваться на мошенников

Люди в России весьма сопереживающие, а мошенники провоцируют их на спонтанные решения Фото: Shutterstock

В эфире программы "Доброволец" на Радио "Комсомольская правда" директор благотворительного фонда "География Добра" Оксана Одегова и актер театра им. Вахтангова Виктор Добронравов поговорили о "токсичной" благотворительности и дали несколько советов на тему, как отличить настоящий фонд от мошеннического.

- Мошенники чаще всего используют токсичную благотворительность - это, в первую очередь, какой-то агрессивный посыл. Потому что им нужно быстро, одноразово, сразу собрать какие-то средства и исчезнуть. Четких границ каких-то нет, - пояснила Оксана Одегова.

Она также назвала один четкий признак того, что вы нарвались на мошенников. Дело в том, что такие "фонды" обычно взывают к досточно тяжелым чувствам - не к сопереживаю, сочувствию и милосердию, а к вине, ответственности за страдания другого. А в визуальном контенте используются кадры, на которые можно легко повесить знак "Осторожно, зрелище не для слабонервных!". Это образы больных детей и изувеченных животных.

- Это не всегда мошенники, но мы считает такие методы весьма жестокими. Ты спасаешь одних, но наносишь моральный вред другим, - добавила глава фонда.

Оксана Одегова подчеркнула, что лучше использовать максимально позитивный контент, вести общение мягко, чтобы выстроить долгосрочные отношения.

Актер Виктор Добронравов ее поддержал.

- Все проблемы от того, что мы всё делаем, чего-то не зная, наобум. Этим и пользуются, - заявил артист.

По его словам, люди в России весьма сопереживающие, а мошенники провоцируют их на спонтанные решения.

- Если человек видит агрессивную рекламу фонда, то здесь стоит задуматься о мошенничестве и подходить критично. Ни один нормальный фонд не оскорбится вопросам и запросам, потому что мы все понимаем и только рады открыть все источники и показать документы, - заявила Оксана Одегова.

Глава фонда рекомендовала перед тем, как сделать пожертвование, заглянуть на сайт организации, пройтись по разделам, истории помощи и страницам в соцсетях. Можно даже написать или позвонить по указанным номерам. Вы всегда можете спросить - почему ребенку отказали в лечении у нас стране, зачем понадобились деньги на лечение за границей? Действительно ли остались считанные месяцы, иначе человек умрет?

Еженедельная радиопередача "Доброволец" - это передача о добре, помощи, взаимовыручке и милосердии. К нам в гости приходят топ-менеджеры крупных компаний, развивающие корпоративное волонтерство, руководители крупных благотворительных фондов, представители власти и многие другие.