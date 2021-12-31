В последние часы уходящего года в московских аэропортах отменили более 160 рейсов

Отмены объясняются низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях. Решение об этом принимают сами авиакомпании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В московских аэропортах в последний день уходящего 2021 года задерживаются и отменяются десятки рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, самые серьезные изменения - в расписании аэропорта Шереметьево. Там по состоянию на 13:30 31 декабря отменены (считаются рейсы на ближайшие сутки) 155 рейсов, еще 15 задержаны (на прилет и вылет от 30 минут и более).

5 рейсов отменили во Внуково (и еще 19 задержали). 3 - в Домодедово (плюс 22 задержанных рейса). При этом аэропорт Жуковский работает в обычном режиме.

Как сообщают специалисты, отмены объясняются низкой загрузкой рейсов на некоторых направлениях.

- Это традиционная ситуация для 31 декабря и 1 января, - объяснил KP.RU начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис. - Мало кто хочет встретить праздник в воздухе. Поэтому на многих рейсах возникает низкая коммерческая загрузка и авиакомпании принимают решение отменять рейсы, чтобы не нести убытки. Так что здесь нет ничего необычного.

Стоит отметить, что на ближайшие сутки синоптики вовсе не обещают никаких катаклизмов. Наоборот, в столичный регион пришел циклон «Себастиан», несущий теплый воздух с Атлантики. Осадки - в видео небольшого снегопада, прирост снежного покрова - не более 1-2 см за сутки.

«Температура воздуха будет постепенно повышаться и превысит климатическую норму, - сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - Температура воздуха -2…-4°, по области -1…-6°. Ближе к полуночи термометры покажут -1…-3°, а утром 1 января потеплеет до 0…-2°».