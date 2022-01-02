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В мире2 января 2022 4:00

В Израиле умирают одинокие старики, и никто об этом не знает

Активисты призывают присматривать за одинокими пожилыми соседями
Юрий МАЙБОРОДА
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Активисты добровольческой организации ЗАКА призвали израильтян внимательнее относиться к своим одиноким соседям, которые могут нуждаться в помощи

Активисты добровольческой организации ЗАКА призвали израильтян внимательнее относиться к своим одиноким соседям, которые могут нуждаться в помощи

Фото: EAST NEWS

Согласно печальной статистике, за минувший год в Израиле скончались более 150 одиноких стариков, которым никто не смог оказать помощь в нужный момент.

Самое страшное, что об их смерти соседи узнали лишь спустя довольно длительное время по неприятному запаху.

Активисты добровольческой организации ЗАКА призвали израильтян внимательнее относиться к своим одиноким соседям, которые могут нуждаться в помощи.

– Связь с одинокими пожилыми людьми однажды может спасти им жизнь, – заявил пресс-секретарь ЗАКА Моти Букцин.

Впрочем, Израиль далеко не единственная страна в мире, которая сталкивается с подобными проблемами – одинокие старики едва ли не самая уязвимая часть населения практически в любой стране.

Ранее стало известно, что домовладельцы в Японии начали сдавать одиноким пожилым людям жилье только после оборудования его так называемым детектором смерти – прибором, отслеживающим потребление электроэнергии в квартире.

В случае отклонения показателей от нормы жильцу перезвонят, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке. Если же он не возьмет трубку – сообщение будет направлено домовладельцу. Конечно, это даст возможность арендодателю вовремя обнаружить тело усопшего жильца, но вот помочь ему он уже вряд ли сможет.

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