Любовь Успенская случайно выдала интимную тайну Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любовь Успенская случайно выдала давний секрет Филиппа Киркорова. Певица в новогоднюю ночь приняла участие в праздничном выпуске шоу «Маска» на канале НТВ. Артистка вышла на сцену и спела в костюме Елочки. Киркоров быстро разгадал, кто скрывается под этой маской, и назвал имя давней подруги. По их диалогу, состоявшемуся после снятия маски, зрители поняли, что Филипп и Любовь – не просто друзья, и когда-то их связывало нечто большее.

После выступления 54-летний Филипп поздравил 67-летнюю Успенскую с Новым годом.

- Спасибо, мой дружок Филипп. Несостоявшийся мой муж, - поблагодарила звезда отечественного шансона.

Киркоров тут же объяснил, что он и Любовь действительно могли бы стать мужем и женой 30 лет назад. Как-то накануне Нового года Киркоров позвал Успенскую замуж. Однако дальше разговоров дело так и не пошло. Зато сейчас, похоже, Филипп и Люба жалеют о том, что не сделали тогда тот решительный шаг. По крайней мере, Киркоров намекнул, что еще не поздно все исправить. А Успенская пошутила, что они могли бы вместе выступать на корпоративах. Причем она готова взять фамилию мужа и стать Любовью Киркоровой.

- Поют Успенские-Киркоровы для вас в новогоднюю ночь. Дорого, - завершил диалог Филипп.

Любовь Успенская могла бы стать Любовью Киркоровой.

Успенская и Киркоров долгое время были в прекрасных отношениях. Когда-то артист даже подарил Любе концертное платье за 15 тысяч евро. Но потом между ними случилась размолвка, и они несколько лет не общались. Лишь недавно артисты помирились и снова стали приятелями.

Любовь Успенская была замужем четыре раза. С последним супругом Александром Плаксиным певица прожила в браке почти 30 лет, после чего они расстались. Развод сопровождался громким скандалом. Бизнесмен потребовал, чтобы певица отдала ему половину своего имущества, хотя последние годы они уже не жили вместе. Брак с ним принес артистке одни огорчения. Муж-тиран избивал ее на протяжении всей семейной жизни. Плаксин постоянно практиковал домашнее насилие, а Успенская терпела побои и боялась признаваться в абьюзе знакомым. Многие эпизоды рукоприкладства происходили на глазах ее дочери Татьяны.

Артистка по-прежнему надеется найти того единственного, с кем она может встретить старость и жить счастливо до конца своих дней. Тем более, что, по словам Успенской, от поклонников у нее отбоя нет. Ради внимания певицы потенциальные кавалеры готовы на любые траты.

- Мне дарят автомобили, картины. Ну, что еще дарят? Мебель красивую, дорогую, — похвасталась недавно Любовь.