«Мой маленький человек»: Павел Табаков впервые опубликовал фото внебрачной дочери

Павел Табаков с мамой Мариной Зудиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

26-летний Павел Табаков впервые поделился в Инстаграме фотографией своей внебрачной дочери Мии. Актер долгое время скрывал рождение девочки не только от публики, но даже от собственной мамы, актрисы Марины Зудиной. И вот теперь наследник знаменитой фамилии решил больше не дистанцироваться от дочери. На своей странице он опубликовал трогательный кадр со спящей Мией.

- С новым годом, мой маленький человек, - подписал фото Павел.

«Красавица», «Как на дедушку похожа», «Какая милая фотография», «Самый сладкий ребенок, которого я видела», - пишут поклонники в комментариях.

На своей странице Павел опубликовал трогательный кадр со спящей Мией. Фото: Инстаграм.

О том, что маленькая Мия действительно похожа на своего знаменитого дедушку Олега Табакова, не раз упоминала его вдова Марина Зудина. Актриса очень гордится внучкой и часто делится в Инстаграме ее фотографиями.

Дочку Павлу Табакову родила актриса Софья Синицына. Влюбленные расстались еще до рождения девочки. Недавно актриса объяснила, почему назвала дочь Мией. Павел и Софья сошлись на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. После этого их часто видели вдвоем. В 2019 году Табаков и Синицына вместе отдыхали в Майами. Оказалось, что экс-возлюбленная Табакова назвала его дочь в честь аэропорта Майами (MIA), в котором они расстались. О том, что их отношения закончены, Синицына объявила бойфренду в конце отпуска.

- Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен, - поделилась с поклонниками в своем микроблоге Синицына.

Несмотря на разрыв с Софьей, Павел, по словам знакомых, снял для Софьи и дочки квартиру в центре Москвы на Патриарших прудах и помогает им финансово. С Мией Табаков старается видеться регулярно и по мере возможности принимает участие в ее воспитании. У девочки есть няня, которая присматривает за малышкой, пока ее мама отлучается по своим делам.

Сам Павел признавался, что испытывает к маме Мии дружеские чувства, но они не живут под одной крышей.

- Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех - мы дружим, но не живем вместе, - сообщил как-то актер.