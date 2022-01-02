В ВОЗ назвали условия, при которых пандемия коронавируса закончится уже в 2022 году

Гебрейесус отметил, что «омикрон», хотя и имеет способность к быстрому распространению, приводит к менее тяжелым последствиям для заболевших Фото: REUTERS

Глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса имеет все шансы закончиться в 2022 году, но для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин.

По мнению Гебрейесуса, именно тот факт, что богатые государства организуют для своих граждан бустерные прививки в то время, как во многих государствах жители не получили еще и первой дозы, приводит к тому, что появляются новые более агрессивные варианты коронавируса.

– Узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами подрывают соблюдение принципа справедливости и создали идеальные условия для появления варианта «омикрон», – заявил глава ВОЗ в своем новогоднем обращении.

В то же время, Гебрейесус отметил, что «омикрон», хотя и имеет способность к быстрому распространению, приводит к менее тяжелым последствиям для заболевших.

Также, по его словам, вакцинация против COVID-19 уже помогла спасти миллионы жизней и в ближайшем будущем может дать человечеству шанс поставить точку в борьбе с опасной инфекцией, но лидерам богатых стран необходимо подумать о тех людях, которые до сих пор не имеют доступа к плановой вакцинации.

– Сейчас, когда мы вступаем в третий год этой пандемии, я уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней, но только если мы сделаем это вместе, – высказал свое мнение гендиректор Организации.