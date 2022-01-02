Михаил Дегтярёв: Бог даст, в этом году у нас с Галей будет пятый ребёнок - хабаровчанин или хабаровчанка

Михаил Дегтярёв с семьей Фото: Личный архив

«2022-й - год амурского тигра, а он - символ Хабаровского края»

- ... Михаил Владимирович! С наступившим вас Новым годом!

- Спасибо. Вас тоже поздравляю, Александр. И всю «Комсомолку», и всех читателей, слушателей – с Новым 2022-м! Годом амурского тигра, символом Хабаровского края.

- Хорошо. Классно! Скажите, это же ваш первый губернаторский год, да? Как вы его встречали? Какой-то прием или - как, или в сторожке где-то вы…

- Нет. Никаких приемов, второй Новый год встречаю в Хабаровске, в семье. (Первый раз, 2021-й, встречал в ранге врио губернатора края. - А.Г.) Никаких банкетов, никаких фуршетов, потому что есть ограничения, связанные с коронавирусом. Но дело не только в этом. Работы просто навалом.

- Но, погодите... Праздник же!

- Единственное, на что согласился, это чтобы в кабинет пришли заместители и поздравили накануне Нового года.

- У вас сколько же их, заместителей?

- Восемь всего. Было девять. На одного я сократил в новом правительстве.

- Ясно.

«Чиновников сократили. А куда деньги подевали? Пошли на вакцинацию»

- И, вообще, Александр, мы очень серьезно уменьшили расходы на чиновников.

- На сколько?

- И в 2021 году, и в наступившем, 2022-м.

Ну, так, для сравнения, в 2020-м сокращение было на 2%, то есть, решение принималось в 2019-м. В 2021-м - на 6%, решали в 2020-м. А в 2022-м - еще на 10% - решение было вот в ноябре.

Поэтому, дела важнее слов. Верить только делам, а не словам – это было по мне.

- Вы - прямо лозунгами! Ясно. Это ж сколько денег сэкономили государству?

- Ну, я сейчас не скажу - ну, прямо так до копейки, но это десятки миллионов рублей.

- И куда их подевали? Федеральному центру вернули?

- Да нет, вы что, мы их направили на разные статьи. Вот последнее - это социальные выплаты людям старше 60 лет, кто привился от коронавируса – 2000 рублей, с 20 декабря.

Их же, деньги эти, надо было где-то взять, а там суммарно до 240 миллионов понадобится. Если все привьются, кто может физически, по возрасту, то 240 миллионов вынь да положь, чтобы защитить людей - еще социальные выплаты. Да и сама прививка бесплатна.

- Ну, да. Простимулировало это людей?

- Значительно выросло, конечно, число желающих «поставить вакцину». Ну, разные способы государство применяет. Мы решили вот так попробовать.

- Классно!

«Детям - игрушки, жене - украшения»

- Скажите, что вам дети подарили, а что вы - им? И - жене?

- Да все стандартное. Детям - игрушки, жене - украшения. Мороженое холодно – у нас сейчас минус 27. Ночью минус 35.

- Дома-то тепло?

- Дома тепло. У всех тепло. У всего Хабаровского края тепло, мы за этим внимательно следим, чтобы ресурсоснабжающие организации и наши управляющие компании держали температуру в отопительных системах в соответствии с нормативами.

- Молодцы!

«Я не против. И - теоретически - пополнение в семье возможно»

- А пятого ребенка не думаете заводить на новом месте?

(У губернатора и его супруги Галины - четверо сыновей. Сам Михаил Дегтярев называет их так: «Петр Первый, Василий Второй, Александр Третий, и Иван Четвертый Грозный!»)

- Я не против пятого ребёнка. А там - как Бог даст. Тут вот какое дело, Александр, вы ж понимаете.

- Ну, да. В принципе, может быть, не исключено, может быть пополнение?

- Ну, теоретически очень возможно, что у нас появится или хабаровчанин, или хабаровчанка.

- Класс!

- Тут на все Божья воля. На все Божья воля.

Пишет книги про дедушку и пророка Жириновского

- И еще, конечно, я не могу не спросить про вашу писательскую деятельность… вы уже вторую книгу…

- Третью выпустил. А, про Жириновского – да, вторая. Пока я закончил эту литературную тему, связанную с общественно-политическими всеми проектами. И начинаю писать книгу про Хабаровский край, про его историю и первопроходцев. И дописываю книгу про своего родного дедушку. Дописываю уже.

СПРАВКА «КП»

Дед Михаила Дегтярёва (со стороны матери) - Михаил Николаевич Козлов - был вторым секретарём Ульяновского обкома КПСС с 1962-го по 1972 год (руководил строительством многих объектов, в том числе - Ленинского мемориала), был председателем комитета народного контроля области с 1972 по 1984 год. Недавно в его честь в Ульяновске открыли памятный барельеф.

- Но и еще, конечно, монографию завершаю по экспериментальному праву и экспериментальным правовым режимам.... Александр, я не слышу, что у вас там за реплика?

- Я говорю, пугающе - «правовой режим» - звучит как-то. Нет?

- Экспериментальный правовой режим, да.

Про Владимира Жириновского у меня уже вторая книга - «Пророк. 2-0».

- Как Владимир Вольфович оценил ваш литературный подвиг, когда вы выпустили два тома его пророчеств?

- Положительно. Я на презентации второй книги в Москве не присутствовал, так как дел в регионе полно. Поэтому записал видеообращение - видеопрезентацию.

Но мне передали, что Владимир Жириновский оценил книгу положительно, доволен.

Ну, а в целом - в книгах же, можно сказать, не о нем и не обо мне. Книги - о предсказаниях и глубокой аналитике в части международных отношений, о прогнозах, которые сбываются. Там - живая история.

- Ну, вот по Сирии сбылось - то, что говорил Жириновский, по Афганистану...

- По Афганистану - насчёт «Талибана». По США, Украине - все сбывается.

- А какие ещё у Владимира Вольфовича пророчества, может быть, поделитесь - что нас ждёт в 2022 году? Если опираться на прогнозы нашего пророка?

- Ну, это - однозначный раздел Украины между державами, которые претендуют на это.

- А между какими державами, можно уточнить?

- Это вы прочитаете в книге «Пророк. 2-0».

- А ещё?

... - И признание «Талибана»* - как устойчивого правительства, которое полностью поддерживается людьми в Афганистане. Причём Жириновский впервые сказал об этом в 1996 году.

- А по поводу России какие пророчества?

- Россия будет только крепнуть. Только крепнуть!

- Ну, что - хорошо.

- Народ - тоже только - крепнуть. Партии и политические силы, все, кто желает России поражения или народу - что-то нехорошее, все эти политические силы полностью себя изживут и уйдут в историю. Канут в лету.

* * *

- У вас же уже поздно, а что, ребятишки-то не спят?

(По Хабаровскому времени было уже около 11 вечера, а в трубке слышались детские голоса и совсем не строгий голос мамы Гали.)

- Да бегают вон, бегают по всей квартире. Сейчас спать будут ложиться. Каникулы же новогодние…

- С Новым годом, с Новым счастьем!

- Здоровья, любви, веры, надежды всем читателям и слушателям «Комсомольской правды» и вам, Александр.

- Спасибо огромное. И пусть у вас тоже все будет хорошо. У вас и у вашего края, у нашей России. А, кстати, дома у вас тепло?

- Я же уже сказал, Александр, у нас во всем Хабаровском крае тепло. И у нас дома - тоже...

* Запрещенная в России террористическая организация