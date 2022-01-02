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Происшествия2 января 2022 8:25

В Подмосковье многоэтажка утонула в кипятке

В Люберцах 11 этажей дома залило кипятком
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Источник в оперативных службах сообщил, что прорыв трубы произошел в квартире на 11 этаже

Источник в оперативных службах сообщил, что прорыв трубы произошел в квартире на 11 этаже

Для жителей многоэтажки на улице Весенняя в подмосковных Люберцах новый год начался с локальной техногенной катастрофы. Вечером 1 января в одной из квартир прорвало трубу с горячей водой и кипяток хлынул в подъезд, обильно заливая нижние этажи.

Местные жители забаррикадировались в квартирах, прокладывая двери снизу тряпками - чтобы не затекло.

«Больше всего опасались, что вода попадет в электрощитки. Тогда бы мы еще и без света остались», - рассказали жильцы дома приехавшим на вызов аварийщикам.

Службы сработали оперативно. Поток перекрыли. Трубу отремонтировали. Никто, по большому счету, не пострадал.

Источник в оперативных службах сообщил, что прорыв трубы произошел в квартире на 11 этаже. Сам дом, где произошла авария, новый, 25-этажный.

Теперь жители многоэтажки с ужасом ожидают, что вытекшая из подъезда вода на морозе превратится в каток.

ЧППроисшествия: ЧП