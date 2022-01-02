Букингемский дворец готовится лишить принца Эндрю всех титулов по делу Эпштейна

Если принц Эндрю проиграет дело, то перед Букингемский дворцом встанет вопрос, что с ним делать Фото: REUTERS

Судебный процесс над британской светской львицей Гислейн Максвелл продолжает сотрясать английское общество. Все внимание приковано к герцогу Йоркскому, принцу Эндрю, который пытается обелить свою запятнанную репутацию. Британские таблоиды сообщают, что любимый сын Елизаветы II был потрясен, узнав, что в случае, если он проиграет судебный иск, то будет лишен титула.

Напомним, в 2019 году в США был арестован миллиардер Джеффри Эпштейн по обвинению в изнасилованиях несовершеннолетних девочек и использовании их в качестве секс-рабынь на закрытых вечеринках, которые он устраивал для своих друзей при поддержке близкой подруги Гислейн Максвелл. Среди приглашенных - принц Эндрю, Билл Клинтон, Дональд Трамп и многие другие.

Одна из жертв, Вирджиния Джуффре, рассказала, что трижды вступала в половую связь с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Герцог Йоркский отрицает это, поэтому и подал в суд, обвинив Вирджинию в кливере.

- Если принц Эндрю проиграет дело, то перед Букингемский дворцом встанет вопрос, что с ним делать. Его нельзя заставить уйти в отставку, если бы он чиновником. Существует большая вероятность, что его попросят отказаться от герцогства, - рассказал The Sunday Times источник.

Также во дворце рассматривался еще один вариант: отправить принца Эндрю в «ссылку», то есть прекратить его упоминание во время официальных мероприятий и исключить его участие в благотворительных вечерах.

Вместе с тем, придворные признают, что убедить королеву лишить принца Эндрю герцогского титула будет трудно, поскольку титул герцога Йоркского ранее принадлежал ее отцу, Георгу VI, до того, как он стал королем, а затем был дарован любимому сыну.

Британский таблоид The Mirror пишет со ссылкой на источники, что принца Эндрю также призывают отказаться от военных титулов, чтобы не утруждать в этом королеву. Сейчас герцог Йоркский остается главнокомандующим девяти воинских частей, полков и корпусов.

- Если показания Джуффре будут доказаны и признаны судом, то герцог должен будет уйти, - добавляет еще один источник.

Первое слушание состоится 4 января, адвокаты Вирджинии Джуффре и принца Эндрю встретятся в режиме видеоконференции на слушаниях.