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В мире2 января 2022 11:10

В Испании полиция обнаружила незаконную оргию с участием 70 американцев

Участники вечеринки решили встретить Новый год в компании проституток
Арина СУВОРОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Полицейские, заслышав о вечеринке, тут же решили навести порядок

Полицейские, заслышав о вечеринке, тут же решили навести порядок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане США решили проводить 2021-й год масштабно и с шиком, практически в духе американских молодежных комедий. И им это почти удалось, если бы не двое недотеп, которые испортили весь праздник, пишет El Mundo.

В полицию небольшого города Ллиса д-Амунт, расположенного в провинции Барселона, в новогоднюю ночь раздался звонок от местного жителя. Тот пожаловался, что двое неизвестных мужчин ломятся в его дом. Приехавший патруль задержал молодых людей. Те попытались объяснить правоохранителям, что ни в чем не виноваты. Они всего лишь навсего искали дом, где проходит новогодняя вечеринка, и по ошибке начали стучаться не туда.

Полицейские, заслышав о вечеринке, тут же решили навести порядок. В Каталонии действуют жесткие санитарные ограничения, все массовые мероприятия под строгим запретом. Собираться без рабочей или общественной необходимости (например, проведения демонстрации или манифестации) более чем 10 людям нельзя. А на праздниках разрешено кооперироваться только узкому кругу близких и друзей. А здесь целая тусовка!

В итоге в нужном особняке полицейские накрыли вечеринку, на которой гуляло почти 70 человек. Подавляющее большинство из них оказались американцами, а им скрашивали новогоднюю ночь местные проститутки. И если на первом этаже вечер шел по классическому сценарию: алкоголь и танцы, то на верхних - во всю бурлила оргия.

По словам владельца дома, он был в курсе того, что будет происходить в его особняке в канун Нового года. Инцидент расследует полиция Каталонии. Какие санкции ждут отчаянных американцев, не сообщается.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ