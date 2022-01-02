"Мумии возвращаются": известный актер в ужасе от новогодней вакханалии "голубых огоньков"

Телевизор "фоном" работал в миллионах российских семей в новогоднюю ночь. Фото: Тимур ХАНОВ

Знаменитое шоу "Голубой огонек" выходит на отечественном телевидении вот уже более 60 лет. Состав участников этой передачи предсказуем и не меняется уже долгие годы. Приевшихся артистов кто только не критиковал. Тема однообразности "огоньков" давно застряла, как говорится в зубах. Но воз и ныне там. Потому рассерженные россияне делятся наболевшим в блогах.

Станислав Садальский разразился гневной отповедью после того, как посмотрел новогодние программы, которые главные каналы страны предложили зрителям в новогоднюю ночь.

70-летний российский актер театра и кино остался в ужасе от телевизионных шоу. Происходящую на экране вакханалию он охарактеризовать как "возвращение мумий". "Включал на Новый год телевизор. Замшелые новогодние телевеселья. Полистал программы. В бой идут, идет, ползет одна пластическая хирургия. Мумии возвращаются, все как один пенсионного возраста. Со старыми песнями, те же и они же!" - разбушевался актер.

Отдельно Садальский раскритиковал одну из ведущих. "Заинтересовала женщина с жутким, даже неприятным глухим голосом. Сказали, это Жанна из Венеции, типа почти итальянка. От ее голоса у меня кровь из ушей пошла. Как так возможно разговаривать на публику?! Все двигаются вперед, а мы ползем назад. Да еще с ускорением", - написал острый на язык Стас в блоге.

Пользователи Сети согласились с артистом, посчитав, что "голубые огоньки" получились абсолютно провальными. Стоит отметить, что ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему на "Голубые огоньки" год за годом приглашают одних и тех же артистов.

"Телевидение работает по своим законам, и там наплевать, что кто-то думает по этому поводу. ТВ завязано на рекламе и финансах, им нужны только рейтинговые персоны, а это, как правило, возрастные артисты. Ну не Моргенштерна же с Милохиным включать в эти «огоньки»! Аудитория этих «огоньков» тоже сугубо возрастная. Молодежь не смотрит ТВ в новогодние дни. У них другие развлечения", - цитируют эксперта Дни.Ру.

В свою очередь, певец Лев Лещенко объяснил, что современные треки не имеют какой-либо смысловой нагрузки, поэтому слушать их мало кому хочется в новогоднюю ночь. Вот люди и ностальгируют по прошлому. "Что же, вы хотите, чтобы люди пели в компании какую-то современную музыку, где по-настоящему нет слов? Это естественный процесс, и я думаю, что это будет повторяться из года в год. Потому что мы все растем с такими песнями, они у нас на слуху, в нашем сердце и душе", - цитирует артиста iReactor.

Российский режиссер Егор Кончаловский заявил, что смотреть "голубые огоньки" стало скучно из-за одних и тех же "стареющих звезд". "Пора бы поменяться тем лицам, которые в новогодних огоньках участвуют и так далее. Ничего нового, все эти стареющие звезды, которые пытаются петь и быть актуальными - на мой взгляд, это скучно уже смотреть. Тем более что каждый год практически одно и то же, денег на это тратится огромное количество... Но, если эти огоньки делаются, значит, наш народ русский смотрит, ну и слава богу", - цитирует его "НСН".

Скандальный блогер Лена Миро назвала "голубые огоньки" надоевшей жвачкой. Она жестко раскритиковала праздничные шоу с участием знаменитостей. "Из года в год на Новый год нас кормят одной и той же жвачкой. Она уже потеряла вкус (ее жевали до этого многократно, из поколения в поколение), она неактуальна, невкусна и надоела. Бабушки наши смотрели фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Родители. Мы - да сколько же можно?" - возмутилась блогер.