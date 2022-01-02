Лионель Месси заразился коронавирусом

Лионель Месси. Фото: REUTERS

Для семикратного обладателя Золотого мяча новый 2022-й год начался неудачно. 34-летний аргентинский нападающий Лионель Месси получил положительный результат после тестирования на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», инфекция была выявлена сразу у четверых игроков: Хуана Берната, Серхио Рико, Натана Битюмазаля и Лео Месси.

«В настоящее время они находятся на изоляции и соблюдают соответствующий медицинский протокол», - говорится в заявлении парижского клуба, опубликованном на сайте.

Также на больничном остается травмированный бразильский футболист Неймар. Его лечение продолжится до 9 января. К тренировкам он вернется ближе к концу месяца.

3 января ПСЖ должен встретиться с «Ванном» в матче 1/16 Кубка Франции. После 19 туров «Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице, набрав в свою копилку 46 очков.

В парижский клуб Лионель Месси перешел из «Барселоны» летом прошлого года. В составе «Барсы» Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и 10 раз - Чемпионат Испании. В этом сезоне он выходил на поле в составе ПСЖ в 11 матчах