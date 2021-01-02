Пять правил детской безопасности на городских гуляниях

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время январских праздников проходит много массовых мероприятий для всей семьи: ярмарки, елки, гуляния, катания, хороводы, состязания. У взрослых глаза разбегаются, что говорить про детвору. Чтобы снизить риск попадания в неприятность, следуйте чек-листу от группы компаний “Просвещение”, выпустившей серию учебников «Основы безопасности и жизнедеятельности» под редакцией Ю.С. Шойгу.

Одежда - яркая.

Ребенка в ярком комбинезоне или куртке легче не потерять из виду в толпе, чем если бы он был одет во что-то немаркое и неброское. Шарфик со свисающими концами и рукавички на растянувшихся резинках лучше не надевать: в толпе, да и на горках-каруселях это может стать опасным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото перед выходом.

Перед выходом из дома сфотографируйте сына или дочку в верхней одежде в полный рост, а также в обычной, без шапки. Отправьте фотографии на телефон всем, с кем отправляетесь на гуляния - мужу, бабушке, друзьям. На тот случай, если у вас разрядится телефон, а фотки понадобятся для поиска.

План местности.

Идете в новый для вас парк или торговый центр - ознакомьтесь с картой: где входы-выходы, туалет, достопримечательности — особенно те, что могут привлечь детское внимание (елка, горка, качели, лед и пр.). Если вдруг придется бегать и искать ребенка, например, по Нескучному саду, подсказки прохожих о том, что мальчика в зеленой курточке видели рядом с местом, где снимают «Что? Где? Когда», не поставит вас в тупик.

Приехав на место, договоритесь со всеми членами семьи или компании, где встречаетесь, если потеряетесь. Например, возле елки. Ребенка нужно подвести к той самой елке и показать место встречи, потому что «вооон там» для детей - непонятная абстракция.

Средства и способы связи.

Полностью зарядите телефон - свой и ребенка, а с собой возьмите зарядное устройство и блок зарядки, ведь на холоде телефоны быстро «садятся».

Выучите или повторите с ребенком номера телефонов мамы и папы - чтобы от зубов отскакивало. Если вдруг потеряется, должен попросить кого-то из прохожих позвонить вам. Малышу положите в кармашек визитку с информацией: как зовут его, как зовут вас, номера телефонов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инструктаж перед выходом.

Перед выходом объясните ребенку что делать, если потерялся:

- стой на месте. Стой и кричи: «Мама!» Мама тебя ищет и обязательно найдет;

- если ты что-то потерял из вещей – не ищи: безопасность важнее;

- не уходи с незнакомыми людьми. Говори: «Я вас не знаю! Я с вами не пойду!» Если хотят помочь, попроси позвонить маме или папе и позвать их сюда;

- если мама оставила тебя ненадолго одного на лавочке, в гардеробе, в кафе, а сама задерживается, сиди и жди, никуда не уходи.

Мамам: на уличных гуляниях, на горке, катке старайтесь не оставлять ребенка одного ни на минуту. Даже если уверены, что он уже сознательный и никуда не уйдет, есть риск, что ребенка снесет и увлечет за собой толпа. Даже в туалет лучше идти вместе.

Если ребенок любого возраста потерялся, а потом нашелся, не ругайте и не отчитывайте. Когда все придут в чувства после стресса, проанализируйте, где была допущена ошибка, и проговорите с ребенком, как нужно действовать, если ситуация повторится.

БДИ!

Если не нашли ребёнка там, где оставили, если ищете и не можете найти, подключайте специалистов: обращайтесь к охранникам, вызывайте полицию, звоните поисковикам. Сохраните в мобильном телефоне номер горячей линии «Лиза Алерт» - организации, которая занимается поиском пропавших детей: 8-800-700-54-52 (для звонков из любого региона).