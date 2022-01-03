Американцев хотят кормить питательными кубиками из-за массовой скупки Китаем продовольствия по всему миру

Запущенный стартапом видеоролик, демонстрирующий приготовление и употребление «кубической» еды моментально стал популярным в соцсетях

Компания SquarEat из Майами планирует совершить революцию на рынке готовой еды: по заказу клиентам будут доставлять не определенные готовые блюда, а модульные пищевые кубики, содержащие все необходимые питательные вещества.

Запущенный стартапом видеоролик, демонстрирующий приготовление и употребление «кубической» еды моментально стал популярным в соцсетях.

При этом пища в кубиках не имеет ничего общего с с эрзац-едой: в принципе, это достаточно обычные блюда, приготовленные по определенной технологии и имеющие непривычный вид.

– SquarEat не является альтернативой еде, поскольку наши квадраты сделаны из 100% натуральных ингредиентов. Например, наша квадрокурица это просто курятина с добавлением натуральных специй, это просто еда, как она есть. Единственная разница – в методе приготовления и внешнем оформлении продукта. Мы сохранили все преимущества привычной пищи и добавили новое в процесс приготовления: увеличили срок хранения, сберегли больше полезных веществ и запаковали все в удобный формат без вредных добавок, – поделилась с журналистами издания Vice глава маркетингового департамента компании Мария Лаура Вакафлорес.

Согласно отчетам, компании уже удалось привлечь на основе краудфандинга порядка $100 тысяч. В планах – еще $700 тысяч.

На данный момент заказать квадро-пищу можно только в Майами, но если дела пойдут на лад, представительства SquarEat могут быть открыты по всей стране.

Еще одним плюсом, о котором говорится в презентационном материале SquarEat, является полное отсутствие проблем с приготовлением еды и уборкой, а также экономия времени на прием пищи с сохранением всех ее полезных и вкусовых качеств.

Пока неясно, как пойдут дела компании, но на фоне недавнего заявления Министерства сельского хозяйства США о том, что Китай массово скупает продовольствие в мире и консолидирует его на складах, вполне возможно, что стартап начнет приносить своим создателям неплохой доход.