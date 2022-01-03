Самый красивый мужчина в мире сидит в тюрьме Мьянмы

Фанаты красавчика устроили общественное движение с требованием освободить политзаключенного, но пока безрезультатно Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По версии сайта TC Candler, представляющего ежегодные рейтинги самых красивых людей на планете, в 2021 году среди мужчин победил 25-летний житель Мьянмы Паинг Такхон, который на данный момент отбывает трехлетний срок в тюрьме.

Причина заключения красавца известна – Тахкон активно выступал против военного переворота, случившегося в его стране в 2021 году.

– Мы решительно осуждаем военный переворот. Мы требуем немедленного освобождения государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента У Вин Мьинта, министров гражданского правительства и избранных членов правительства. Мы требуем уважать результаты выборов 2020 года и как можно скорее сформировать новое гражданское правительство, – писал Такхон на своих страницах в соцсетях.

А еще он принимал участие в акциях протеста. До тех пор пока его не отправили в тюрьму.

Фанаты красавчика устроили общественное движение с требованием освободить политзаключенного, но пока безрезультатно.

У себя на родине Такхон известен как модель, актер и блогер с миллионной армией подписчиков в Instagram.

Карьеру модели Такхон начал в 18-летнем возрасте и вскоре снискал славу одного из самых трудолюбивых манекенщиков: он демонстрировал одежду, снимался в рекламе и клипах знаменитых исполнителей, а в 2017 году его пригласили сниматься в кино.

Чтобы стать первым в рейтинге самых красивых людей планеты, Такхону пришлось обойти 130 тысяч претендентов из 45 стран мира. Примечательно, но в прошлом году по версии того же TC Candler он занял лишь десятое место.