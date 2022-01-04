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Общество4 января 2022 5:00

Председателю «ВЭБ.РФ» И.И. Шувалову

Уважаемый Игорь Иванович!
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Игорь Шувалов

Игорь Шувалов

Фото: Тимур ХАНОВ

Поздравляю Вас с 55-летием!

На протяжении лет Ваш высочайший профессионализм и опыт востребованы на самых ответственных для страны направлениях деятельности.

Сегодня под Вашим руководством государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» обеспечивает финансовую поддержку важнейших проектов, нацеленных на повышение конкурентоспособности российской экономики, её модернизацию на инновационной основе.

Крепкого Вам здоровья и благополучия!

Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезов

БИЗНЕС-ПРЕСС