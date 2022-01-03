О чем умолчал Зеленский после переговоров с Байденом

Зеленский рассказал, что беседа шла о ходе реформ на Украине и законе о деолигархизации, но не упомянул ни слова о Минских соглашениях Фото: REUTERS

Байден, как и пообещал Зеленскому Белый дом, позвонил украинскому президенту после переговоров. Не сразу, конечно. И трех суток не прошло. Практически сразу после разговора Белый дом опубликовал пресс-релиз по итогам. Киев же оказался не столь оперативен. Содержание разговора американского и украинского президента с украинской стороны озвучено лишь в аккаунте Зеленского в Твиттере. И между двумя версиями есть существенные различия.

Помимо обычного дипломатического "бла-бла-бла", как выразился бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, о поддержке суверенитета, территориальной целостности и готовности "вместе противостоять" в сообщении американской стороны можно выделить два момента.

Первый, что обе стороны телефонных переговоров приветствуют грядущие дискуссии по линиям Россия – США и Россия – НАТО, которые Москва инициировала перед Новым годом в целях повышения безопасности в Европе и вокруг своих границ. Где там Зеленский с Украиной не совсем понятно, поскольку ни в одном формате Украина не присутствует в качестве субъектов переговоров. Но приветствует Зеленский - и ладно. В конце концов, что скажут ему по их итогам, то и сделает. Разрыв отношений с Западом сметет Зеленского в Киеве буквально в течение недели.

Второй момент интереснее – Байден, как следует из релиза, "также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата". А где же тут позиция Зеленского? А ее нет. Президент Украины явно не стал возражать, но и поддержать не смог. А это может означать, что глава американской администрации выдвинул Зеленскому такие требования и условия, что тот просто не мог на них согласиться.

Не случайно в Твиттере Зеленский рассказал, что беседа шла о ходе реформ на Украине и законе о деолигархизации, но не упомянул ни слова о Минских соглашениях, как будто собеседники не касались их ни словом, ни мыслью. А это очень многозначительный симптом, который позволяет предположить, что Вашингтон решил подтолкнуть Киев к выполнению договоренностей, заключенных в Минске.

В чем это может заключаться, если вот уже долгое время "Минск" находится в состоянии ни тпру, ни ну, ни кукареку? Ведь для Вашингтона сейчас прорыв на этом направлении позволил бы ослабить натиск Москвы на грядущих переговорах по гарантиям безопасности России. Выложив на стол переговоров аргументы по сдвигу в выполнении Минских соглашений по инициативе США, американская делегация продемонстрировала бы готовность к конструктивному диалогу и сместила бы акценты. Естественно, чтобы это не слишком сильно меняло расстановку фигур на политической шахматной доске.

Во-первых, самое реальное на этом направлении – обмен насильственно удерживаемыми лицами. Такого не было уже больше 2-х лет. Во-вторых, отведение украинских частей на зафиксированные позиции на линии разъединения. Но это все мелко, Хоботов, мелко. А вот, например, выход Киева на переговоры непосредственно с руководством ЛДНР мог бы быть таким шагом. На данный момент Украина отбивается от этого всеми конечностями, предпочитая не замечать "сепаратистов". Отсутствие переговоров с Донецком и Луганском – принципиальная позиция и козырь Киева, которым он машет при каждом удобном случае. Москва же все эти годы настаивает на том, что об урегулировании конфликта надо договариваться не с ней, а с противоположной стороной, непосредственно противостоящей нынешнему украинскому режиму. Вывод Киева на прямые переговоры с руководством ЛДНР стал бы сильным ходом Вашингтона.

Именно поэтому Зеленский может игнорировать ту часть переговоров по выполнению Минских соглашений в своем сообщении. Ему пришлось бы тогда раскрывать предложения Байдена, а это могло вызвать шквал негодования у тех, кого он боится больше американцев – у украинских националистов, диктующих свою волю на киевских улицах, в том числе и на Банковой, на которой находится официальная резиденция президента Украины.

Так это или нет, покажут уже ближайшие же дни. Если Вашингтон решил смягчить позицию Москвы на грядущих переговорах путем уступок украинской власти, то это должно произойти до начала переговоров. В том случае, если этого не произойдет, значит, Байден такой вопрос не поднимал. А если поднимал, но Зеленский не стал следовать его рекомендациям и этим осложнил позиции США и НАТО на переговорах с Россией, то вскоре после этого президент Украины будет неминуемо наказан за устроенный им праздник непослушания.

P.S. Что касается сообщения Зеленского о содержании переговоров, то здесь, вообще, не исключено самая обычная ложь. Ведь команда Зе уже размещала ранее сообщение об аналогичных переговорах, приписав Байдену слова, которые те не говорил. За что потом каялась и извинялась.