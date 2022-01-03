Экс-глава "Нафтогаза" Коболев признал, что у компании нет денег на закупку газа

Андрей Коболев написал критическо-паническую статью о ситуации с газом на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, которого не так давно заменили на этом посту Юрием Витренко, написал критическо-паническую статью о ситуации с газом на Украине. Дескать, газа не хватает даже для прохождения первого квартала наступившего года, необходимо закупать импортный, а на это у "Нафтогаза" нет денег.

Необходимый объем импорта газа колеблется в объеме от 2-х до 3-х млрд. кубометров, на что "Нафтогазу" необходимо от 2-х до 6-ти млрд долларов, в зависимости от цен на спотовом рынке. А денег нет. Вопрос, как его доставлять на территорию страны Коболева не волнует, а, между тем, это проблема не менее серьезная. Он сосредоточен исключительно на финансовой стороне вопроса, и его вывод оригинальностью не блещет – раз денег на газ нет у компании, их должно дать родное украинское государство. Откуда оно будет брать необходимые для этого средства, он тоже не раскрывает. Все, как в анекдоте: я вам стратегическое позиционирование выполнил, а тактика – это уже ваша задача.

Спешу успокоить всех, кто озабочен этой проблемой: газ на Украине есть. На территории Незалежной начали массово закрываться автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Одна лишь дочка "Нафтогаза" – "Укравтогаз" – перед встречей Нового года закрыла 32 газовых автозаправки, и объявила, что такая же участь ждет еще десятки аналогичных заправок компании. Вместе с этими 32-мя уже закрылись более 50 частных АГНКС.

Причина – украинцы перестали заправлять свои авто газом. Цены на него выросла до более чем 140 рублей (в переводе украинских цен на российскую валюту) за литр.

- В связи с тем, что с мая месяца у нас начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, СПГ стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90 процентов упали продажи, - констатировал директор "Укравтогаза" Александр Ватажишин. По его мнению, водителю вернутся на АГНКС лишь после того, как газ будет стоит вполовину меньше, чем литр бензина.

Если учесть, что украинцы массово переходили на газовое топливо, и газ стал самым популярным у украинских автомобилистов, то масштаб проблемы трудно недооценить. И очень богатые украинцы ездили либо на газе, либо на машинах с комбинированным двигателем. Даже "Линкольн" бывшего губернаторы Донецкой области Сергея Таруты, сбежавшего на Украину и оставившего весь свой автопарк ополченцам, мог ездить как на бензине, так и на газе. С учетом того, что на позиции, которые находились чуть ли не в городской черте, а в 2014-м ополченцы ездили на том, что попадалось под руку, лимузин Таруты, несшийся к окопам, был тем еще зрелищем.

Впрочем, это я отвлекся. Тот же Коболев пишет в своей статье, что покупать газ компании, которую он ранее возглавлял, все равно придется, иначе не пройти даже первый квартал. И по любым ценам. Но зачем, если газ на Украине есть. Зачем ему пропадать на заправках, если его все равно никто не покупает. Этих запасов может хватить стране на целый день, а если "прикрутить", как требовал Порошенко в бытность президентом, то даже на два. Может быть. Правда, если водители отказались покупать дорогой газ для авто, то где гарантии, что они же купят его для отопления?

Если так пойдет и дальше, то украинцам впору будет переходить к исконно украинскому транспорту – волам. Поскольку гиперлуп министр Омелян, безвременно покинувший свой пост после вступления на пост президента Зеленского, так и не сумел построить.

Все, как в известном слогане, придуманном украинцами аккурат после "отказа" от российского газа: "У кремлевских пылает, что цены на газ на Украине теперь устанавливают не они, а рынок".

Вот рыночек и порешал.