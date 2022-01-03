Дед Мороз до «Петра Великого» доведет

На причале мальчика встретил Дед Мороз

Заветное новогоднее желание мальчика из Мурманской области исполнил первый замминистра обороны Руслан Цаликов в рамках акции «Елка желаний». Витя Алимкин мечтал побывать на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий». Мечта исполнилась, по распоряжению Цаликова военные моряки провели для мальчика большую экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота.

На причале мальчика и его брата встретил Дед Мороз, который поприветствовал их и лично провел экскурсию по самому крупному и самому мощному боевому кораблю в составе Военно-Морского Флота России. На верхней палубе ребята осмотрели вооружение крейсера, а после этого их пригласили внутрь корабля. Братья осмотрели главный командный пост и внутрикорабельные системы, увидели как живут военные моряки.

Витя Алинкин мечтал побывать на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий»

В конце экскурсии братьев угостили сладостями и вручили новогодние подарки. После этого ребята приняли участие в новогодних гуляньях, организованных на территории соединения надводных кораблей Северного флота для детей военнослужащих.

В конце экскурсии Виктора угостили сладостями и вручили новогодние подарки

Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» в Министерстве обороны РФ стартовала 23 декабря 2021года под руководством министра обороны Сергея Шойгу. Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России.